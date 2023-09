¡5 señales de que eres sobreprotector en las relaciones y eclipsas a tu pareja!

Lo básico en pocas palabras El síndrome de Wendy describe a personas, especialmente mujeres, que asumen el papel de madre en una relación.

¡Descubre aquí por qué algunas personas se preocupan tanto por los demás y cómo puedes protegerte! Obtenga también consejos útiles para lograr un equilibrio saludable en sus relaciones.

¿Te gusta cuidar de los demás? ¿Sientes que quienes te rodean dependen de ti? ¿Le recuerdas a tu pareja las citas con el médico y siempre planificas y piensas en el futuro? Entonces el “Síndrome de Wendy” podría aplicarse a usted. ¡De qué se trata y cómo salir de un patrón de relación mortal!

¿De dónde viene el término “síndrome de Wendy”?

¿Alguna vez has oído hablar del “síndrome de Wendy”? El término proviene de las famosas historias de Peter Pan, que llevan el nombre de la novia del personaje principal: Wendy. Probablemente ya podáis adivinar quién es el protagonista: Peter Pan. Es el niño que se niega rotundamente a crecer. Luego está Wendy, la niña que lo cuida, casi como una madre. El síndrome de Wendy suele afectar a mujeres que desempeñan un papel sobreprotector en sus relaciones.

Cuando los hombres no asumen responsabilidades y evitan la madurez, esta condición se llama síndrome de Peter Pan.

¿Qué hay detrás del fenómeno del síndrome de relación de Wendy?

¿Por qué algunos de nosotros -especialmente las mujeres- sentimos una necesidad tan intensa de cuidar a los demás? Esto puede deberse a una baja autoestima: buscamos el reconocimiento a través de la ayuda. O puede ser una necesidad excesiva de armonía lo que nos impulsa. Pero a menudo hay más que eso.

A pesar de los avances en materia de igualdad, algunos todavía se aferran a la idea de que las mujeres son inherentemente mejores cuidadoras. Esto no es necesariamente un cumplido, sino más bien una forma de asignar ciertas tareas a las mujeres para que los hombres no tengan que hacerlas. Las mujeres todavía realizan alrededor de tres cuartas partes del trabajo de cuidados en todo el mundo.

A menudo recogemos estas suposiciones y estereotipos de nuestros padres en la infancia. Antiguamente, era normal que una mujer le trajera los zapatos a un hombre, le cocinara y lo cuidara. Hoy esto ya no se aplica. Por último, no debemos olvidarnos de nuestras propias necesidades y cuidarnos también a nosotros mismos.

¿Por qué el síndrome de Wendy puede ser un problema?

Por supuesto, es completamente aceptable y correcto cuidar de tu pareja, familiares y amigos, pero no debes olvidarte de ti mismo. Si siempre estás atrasado, esto puede provocar exceso de trabajo y poner a prueba tu salud. Imagina que actúas como madre de tu pareja. Esto puede hacer que él se vuelva cada vez más dependiente de usted y asuma toda la responsabilidad por usted. Bienvenido, Carga mental! Los hombres dejan la coordinación y planificación (a menudo dentro de la familia) enteramente a sus esposas. Esto no tiene nada que ver con la verdadera igualdad. Más bien, refleja viejos patrones de pensamiento que también pueden afectar a nuestros hijos.

Importante: tienes derecho a pensar por ti mismo. Es importante que no pongas en riesgo tu salud. Cuidar a los demás es fantástico, pero no a expensas de tus propias necesidades.

5 signos del síndrome de Wendy

Si notas los siguientes síntomas, es posible que tengas el síndrome de Wendy:

Te sientes culpable cuando a otros no les va bien: Crees que hiciste algo mal y quieres hacer todo lo posible para que la otra persona vuelva a ser feliz. Pero recuerda, ¡tú no eres responsable de la felicidad de todos! Te resulta difícil decir que no: Quieres complacer a todos y, a menudo, dices que sí cuando los demás te necesitan. Sin embargo, primero cuídate a ti mismo y a tu propio bienestar antes de estar ahí para los demás. Establece límites y escucha tus propias necesidades. Tienes problemas para dejar ir las cosas: Suena aterrador al principio, ¿no? Pero a veces es bueno dejarse llevar y no querer controlarlo todo. ¿Tu pareja nunca se ha planteado una tarta para la celebración de su familia? Sin drama: su familia, su trabajo. Piensas por los demás: No sólo debe considerar su propio horario, sino también el horario de su contraparte. Le recuerdas constantemente citas y tareas. Sin embargo, debes recordar que no eres su asistente, sino su socio. No te sientes cómodo cuando estás solo: Siempre necesitas a alguien a tu alrededor y no sabes qué hacer solo. Este también puede ser un signo típico del síndrome.

Aquí se explica cómo superar el síndrome de Wendy

Si te preocupas constantemente por los demás y te sientes cada vez más abrumado, es hora de ponerte a ti mismo en primer lugar. Habla abiertamente sobre esto con tu pareja y explícale cómo te sientes. Si la otra persona no ve que algo necesita cambiar y que debe asumir más responsabilidades, tal vez sea el momento de repensar su relación. ¿Realmente te hace feliz?

Conócete mejor a ti mismo y descubre lo que es importante para ti en la vida y, sobre todo, lo que te trae felicidad. Pruebe estos seis hábitos para ayudar a traer felicidad a su vida. ¡Tómate tiempo para el cuidado personal! Recuerde: a veces es bueno priorizarse. Por supuesto, no siempre es fácil romper con los viejos hábitos. Sin embargo, en tales casos, puede resultar útil hablar con un terapeuta. Mereces encontrar un equilibrio saludable en el que puedas estar ahí para los demás sin descuidarte a ti mismo.

Este artículo fue creado con el apoyo de inteligencia artificial (IA) y el equipo editorial lo revisó cuidadosamente antes de su publicación.