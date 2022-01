Abierto de Australia: Novak Djokovic burlado y ridiculizado – supuesto anuncio publicitario se vuelve viral

Desdedaniel dillmann Cerca

¿Puede jugar o no? El caso Djokovic se está convirtiendo en un juego pendiente. Mientras tanto, uno de los competidores lo criticó duramente.

Sorteo de la primera ronda de abierto de Australia* Evento.

Novak Djokovic está en las apuestas, y su participación se determinará el viernes. La estrella del tenis no está en contra Corona* alimentar.

Alejandro Zverev*Conoce a Daniel Altmaier en un duelo alemán. Angelique Kerber debería demostrar su valía en la primera ronda contra Kaia Kanepi.

+++ 4,30 metros: Mientras Australia espera una decisión en el caso Djokovic, los fanáticos en las redes sociales se divierten mucho con el serbio desnudo. Un montaje fotográfico en particular, en el que apareció Djokovic como parte de un anuncio del proveedor de servicios de pago Master-Card, se volvió viral en todo el mundo. Juegos de palabras, ricos en juegos de palabras, “aceptado en todo el mundo… cuando tu visa no lo es” adorna la foto, que ha sido compartida y ha sido mil veces.

Muchos usuarios ahora se preguntan si la imagen es una campaña publicitaria real de Master Card. La propia empresa no ha publicado nada sobre el asunto Djokovic y parece mantenerse alejada de los asuntos deportivos y políticos, por lo que el anuncio no es real. Sin embargo, la imagen toca la fibra sensible, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre la aprobación de la visa con la que Djokovic se encuentra actualmente en Australia. En los próximos días se sabrá si la estrella del tenis también competirá en el Abierto de Australia.

Novak Djokovic: Los informes de nuevas investigaciones contra Djokovic no están confirmados

+++ 13:30: Novak Djokovic debe tener paciencia. Todavía no está claro si la estrella del tenis podrá competir en el Abierto de Australia. Pero al menos no hay más investigaciones pendientes por la entrada no autorizada por el momento.

Varios medios de comunicación en Alemania, incluido el periódico Bild, informaron que las autoridades en España también están investigando su ingreso como ciudadano serbio no vacunado. Djokovic se había entrenado en Marbella como preparación para el Abierto de Australia.

Pero el Ministerio del Interior español ahora ha comentado sobre los rumores. “Los informes están equivocados. El gobierno no ordenó esto y no hay investigaciones policiales contra el atleta”, dijo un portavoz del ministerio al sitio de noticias Politico.

Novak Djokovic: la participación en el Abierto de Australia aún no está clara

+++ 11:45: Todavía no está claro si Novak Djokovic realmente podrá participar en el Abierto de Australia después de ingresar. La decisión, originalmente programada para el jueves, ahora se pospuso nuevamente. Según informa el periódico australiano The Age, la estrella del tenis hará todo lo que esté a su alcance para evitar la deportación del ministro de Inmigración, Alex Hawke. Parece que los abogados serbios están preparando un recurso para impugnar su posible deportación ante los tribunales. Así lo informó el periódico, en referencia a una fuente de Global Environment Number One.

Es probable que Hook anuncie su decisión el viernes. El examen de los documentos del abogado de Djokovic se sumó al último retraso. Por razones organizativas, los organizadores esperan que el ministro tome una decisión antes de que comience el torneo el lunes, y debido a la situación poco clara, el 20 veces ganador de Grand Slam fue parte de la lotería.

Abierto de Australia: Tsitsipas critica a Djokovic por farsa migratoria

+++ 10:45: El tenista Stefanos Tsitsipas criticó duramente a Novak Djokovic por pedir un trato especial en el Abierto de Australia. “Nadie pensó que podía venir a Australia sin vacunarse y no seguir el protocolo que dicen. Es muy atrevido hacer eso y correr el riesgo de estar en torneos importantes”, dijo Tsitsipas a NTV.

El atleta griego dijo que la aparición de Djokovic es una señal fatal. “Todos, una minoría muy pequeña, decidieron seguir su propio camino, lo que hace que el resto, la mayoría, quede como un tonto”, dijo Tsitsipas en una entrevista.

Abierto de Australia: Djokovic tiene el oponente número uno: Kerber con mucha desgracia en un empate

+++ 9.40 a.m.: Al comienzo del Abierto de Australia, el campeón olímpico Alexander Zverev se enfrentará a su compatriota Daniel Altmaier el lunes, mostró el sorteo el jueves. Otros participantes alemanes tuvieron algunos oponentes desafiantes, por ejemplo, Jan-Lennard Struve, que estaba en el puesto 51, jugando en el número 57 actual, la boutique holandesa Van de Zandschulp. Primeros duelos de Dominic Kupfer desde Fortwang con el español Carlos Taberner, mientras que Oscar Ooty de Colonia se enfrenta a Tseng Chun Hsin de Taipei. Además, Peter Gojowczyk jugará contra Benjamin Ponzi de Francia, y Philip Kohlschreiber jugará contra el italiano Marco Cecchinato.

En la categoría femenina, Angelique Kerber, en el puesto 16, se vio envuelta en una dura competencia de apertura en su partido de primera ronda con Kaia Kanepi de Estonia. Además de la ganadora de Melbourne en 2016, también se nombra a Andrea Petkovic, quien interpreta a la outsider contra la número cuatro del mundo Barbora Krejsikova de la República Checa. Además, Tatiana Maria se encuentra con la griega Maria Skari, quien ingresa al torneo en el quinto lugar del mundo.

Reuniones de primera ronda para hombres:

Alexander Zverev (Hamburgo / No. 3) – Daniel Altmaier (Kempene)

Jan-Lennard Struve (Warstein) – Boutique Van de Zandschulp (Países Bajos)

Dominic Kupfer (Wortwangen) – Carlos Taberner (España)

Oscar Ooty (Colonia) – Tseng Chun Hsin (Taipéi)

Peter Gogovicek (Múnich) – Benjamin Ponzi (Francia)

Philip Kohlschreiber (Augsburgo) – Marco Cecchinato (Italia)

Encuentros de primera ronda femeninos:

Angelique Kerber (Kil / No. 16) – Kaya Kanepi (Estonia)

Andrea Petkovic (Darmstadt) – Barbora Krijkova (República Checa / No. 4)

Tatiana Maria (Bad Solgau) – Maria Skari (Grecia / No. 5)

Abierto de Australia: Djokovic antes del duelo de primera ronda con Serbia, si puede jugar

Primer informe del 13 de enero de 2022 a las 8.30 horas: Melbourne – Novak Djokovic ya tiene oponente. El jugador de 34 años se enfrentará a su compatriota serbio Miomir Kikmanovic en la primera ronda del Abierto de Australia, si se le permite jugar. Se debe tomar una decisión sobre si permitir que Djokovic compita en el primer Grand Slam del año el jueves 13 de enero. el El Campeonato de Tenis se llevará a cabo en Australia el lunes* Para comenzar.

Novak Djokovic es en realidad el número uno en el Abierto de Australia. Pero la estrella del tenis aún no es inmune a Corona*. Dicha vacunación es necesaria según la ley australiana para obtener una visa válida. La decisión final sobre el estatus de residencia de Djokovic, y por lo tanto indirectamente también sobre su participación en el torneo de tenis, fue Alex Hawke, Ministro de Inmigración de Australia. Pero eso sigue siendo incierto, razón por la cual el sorteo de la primera ronda del Abierto de Australia se lleva a cabo durante una hora.

Abierto de Australia: ¿Jugará Novak Djokovic o no?

Pero ahora el árbol del torneo está listo para el Abierto de Australia. Alexander Zverev en la misma mitad que Novak Djokovic. Al igual que en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el US Open, los dos podrían enfrentarse en semifinales. En Tokio, el tenista alemán número uno indiscutible se impuso a Djokovic. En cambio, en Nueva York (EEUU), el serbio se adelantó ligeramente. Zverev se encuentra con Daniel Altmaier en un duelo alemán en la primera ronda.

La preparación para el Abierto de Australia no podría haber sido peor para Novak Djokovic. Fue detenido número uno en el ranking mundial a su llegada al aeropuerto e inicialmente fue trasladado al hotel de deportación porque los guardias fronterizos no tenían suficientes documentos para su exención médica. Djokovic se defendió con éxito contra la decisión en la corte el lunes y desde entonces entrena en Melbourne. Ya ha ganado el Abierto de Australia nueve veces y es el campeón defensor. Ya se han registrado un total de 20 victorias de Grand Slam para Djokovic. Ganar el Abierto de Australia lo convertiría en el único poseedor del récord y, por lo tanto, posiblemente en el mejor tenista de todos los tiempos.

Abierto de Australia: ganadores del torneo individual masculino

2021 Novak Djokovic 2020 Novak Djokovic 2019 Novak Djokovic 2018 Roger Federer 2017 Roger Federer 2016 Novak Djokovic 2015 Novak Djokovic 2014 Stan Wawrinka 2013 Novak Djokovic 2012 Novak Djokovic 2011 Novak Djokovic

Abierto de Australia: el estado de ánimo es claro contra Novak Djokovic

Si Novak Djokovic continúa compitiendo en el Abierto de Australia a pesar de todas las disputas, tendrá que estar preparado para algunos silbidos de la multitud en ‘Down Under’. Los valores de la simpatía debieron verse claramente afectados a la sombra de la farsa vacunal. Así lo comprobó también una grabación de la televisión australiana, más precisamente de la emisora ​​”Channel 7″. En preparación para su programa, Rebecca Madden y Mike Amor hablaron sobre la estrella del tenis y fueron bastante directos. “No importa cómo trates este asunto, es un mentiroso, un timador…”, dice Madryn y agrega Amor: “El tonto”. Los dos pasan más de un minuto insultando a Djokovic y destrozando su defensa.

El miércoles, Djokovic admitió que participó en una entrevista en Serbia en diciembre a pesar de saber que dio positivo por Corona. Además, hay una declaración falsa ‘no intencional’ en su formulario de inscripción con respecto a sus actividades de viaje antes del vuelo a Melbourne. (dil/tu con AFP/SID/dpa/epd) * fr.de vista desde IPPEN.MEDIA

