Bayern Munich: Lo que Youri Sane dijo a los fanáticos enojados en la esquina | Deportes

Gran problema de público tras avergonzar la copa Club Bayern de Múnich ¡En Sarrebruck!

Los aficionados que viajaron con nosotros expresaron su enfado al final del partido. No se trató sólo del pobre desempeño de los campeones defensores en los últimos 90 minutos. Los aficionados estaban especialmente molestos porque, además de Thomas Müller (34), Joshua Kimmich (28), Leroy Sane (27), Matisse Till (18), Bona Sarr (31) y Frans Kratzig (20), después del partido solo había seis aficionados. El partido del Bayern… Los profesionales se acercaron al rincón para agradecerles el apoyo.

Mueller, en particular, entabló un diálogo directo y discutió la ausencia de sus compañeros con algunos extremistas enojados. Pero Sunny también dijo algunas palabras a los fans. Según informa BILD, ya hablaba del primer sorteo del sábado en Dortmund (18.30 horas). Según el lema: Todas las estrellas del Bayern se dan cuenta ahora de que las excusas ya no son importantes, sino que hay que darlas. Si eso no funcionaba, podría entender la insatisfacción y el enojo de los Ultras. En Signal Iduna Park, todos se esforzarán hasta sus límites.

Tuchel tras el bochorno copero Estas frases te dejan sin palabras Fuente: FCB TV

Al final del diálogo de los fans también hubo gestos conciliadores. El favorito de los aficionados, Till, se tocó varias veces el logo del Bayern en el pecho a modo de disculpa. Gestos que fueron recibidos con aplausos por parte de los aficionados del Bayern. Ahora Sane y el pueblo de Munich deben poner sus palabras en acción el sábado…