Argentina tiene mucho que ofrecer como destino vacacional

Argentina en su conjunto espera vencer a los campeones defensores Francia en la Copa del Mundo de 2022. Ha pasado mucho tiempo desde que los sudamericanos tomaron el trono del fútbol mundial, la última vez fue en 1986. Para Lionel Messi, ganar la final de la Copa del Mundo es un sueño hecho realidad: el delantero ha sido votado como el mejor jugador de fútbol del mundo seis veces y el jugador de 35 años aún no ha ganado un campeonato mundial.

Argentina, el octavo país más grande del mundo, tiene mucho que ofrecer no solo en el deporte sino también en el turismo. Las selvas tropicales, la cadena montañosa más larga del mundo, paisajes embriagadores y metrópolis vibrantes conforman un país de diversidad. Los fanáticos de las grandes ciudades estarán tan felices aquí como los aventureros y amantes de la naturaleza.

Buenos Aires: Barrio del Hierro Corrugado, Casonas y Tango

Buenos Aires es la megaciudad de Argentina. Un tercio de la población total vive aquí y con más de 15 millones de habitantes, el área metropolitana de Buenos Aires empequeñece incluso a Río de Janeiro en Brasil. La ciudad cuenta con un total de 14 estadios de fútbol y la influencia de inmigrantes de diferentes países es evidente. La Boca (inglés: The Mouth) es uno de los 48 barrios de la ciudad.



Las actuaciones de tango son parte de la escena callejera en La Boca.

El barrio de los artistas pobres está dominado por coloridas fachadas de casas de madera y hierro corrugado. Artesanías, numerosos cafés y restaurantes, y tango callejero conforman La Boca. No debe salir de la calle principal, el riesgo de robo es alto aquí. Y hablando de más grande: también encontrarás el Estadio La Pomponera en La Boca. El ícono del fútbol Diego Maradona jugó aquí para Boca Juniors en los años 80 y 90.

Contratos vigentes ¡leer más!

San Delmo también está influenciado por el Tango, pero se ve diferente. Antes del brote de fiebre amarilla en el siglo XIX, la nobleza de la ciudad vivía en este barrio. Las grandes mansiones de los siglos XVIII y XIX y los patios ramificados con edificios antiguos, boutiques y estudios emanan un estilo especial. Todos los domingos, la Plaza Torego alberga un gran mercado con puestos, música en vivo, camiones de comida y espectáculos de danza.



El barrio de San Delmo fue una vez el hogar de la sociedad gentil de Buenos Aires.

Cataratas del Iguazú en el Parque Nacional

Agita, ruge, salpica salpica, brilla el arcoíris: 20 cascadas grandes y 255 pequeñas caen por la frontera entre Argentina y Brasil para ofrecer una experiencia de primera clase de la naturaleza.

Las Cataratas del Iguazú son las más grandes del mundo y desde el lado argentino se puede llegar al Cañón del Diablo a través de pasarelas metálicas, donde el agua se dispara al abismo.

Lea más después del anuncio



Grandes masas de agua, tucanes y caballitos del diablo te esperan en la frontera con Brasil.

Si quieres ver este impresionante fondo, necesitas tomarte unos días. Las cataratas se encuentran en el parque nacional del mismo nombre, y puedes acercarte a ellas por vía fluvial o explorar el diverso mundo animal en safaris por el bosque. Es el hogar de coloridas mariposas y pájaros, pero también de gatos más mansos y grandes felinos como pumas y jaguares.

Mundo de los Andes y Tren en las Nubes

Trekking y senderismo, esquí y montañismo, experiencias en el ferrocarril andino o vacaciones a caballo: los Andes en la frontera occidental de Argentina ofrecen oportunidades para los veraneantes activos. La elevación más alta de la cadena montañosa más larga de la Tierra es el Aconcagua con 6959 metros, y aquellos que quieran escalarlo deben enfrentar vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

Puede explorar fácilmente la región en tren. Por ejemplo, Sugerencias Tren Patagónico 830 kilómetros por el campo hasta el pueblo andino de Bariloche. Mareos cuando tren a las nubes (“Entrenamiento para las Nubes”). La espectacular ruta sube a una altitud de 4200 metros en los Andes “Geografía Nacional” Votado como uno de los nueve mejores ferrocarriles del mundo.



Despeja el camino ¡Obtenga ahora su billete Deutsche Bahn Super Saver Fare y viaje por toda Alemania por solo 17,90 €! dar





Tren a las Nubes es una atracción turística en el Viaducto Polvorillo en los altos Andes cerca de Salta.

De llama a orca: la riqueza animal argentina

Una de las bellezas de Argentina es el diverso mundo animal. Dependiendo de dónde estés, puedes encontrar otros animales. En el norte, donde prosperan las selvas tropicales, hay muchos depredadores como monos, mapaches y ocelotes, así como cocodrilos y pirañas. La vida de las aves es especialmente colorida con colibríes, flamencos, tucanes y loros.

En los Andes encontrarás llamas y, con suerte, el cóndor andino. Con una envergadura de más de tres metros, se considera el ave voladora más grande del mundo, y los indios adoraban a las elegantes aves como dioses. Las costas de la Patagonia y Tierra del Fuego albergan una variedad de especies de ballenas, como delfines y orcas. Elefantes marinos y pingüinos, leones marinos e incluso osos juegan aquí. ¡Un sueño para todo amante de los animales!



Una colonia de lobos marinos frente a las costas de la Patagonia.

{{título}}

El Paisaje Lacustre de la Ruta de los Ciudad Lagos (Ruta de los 7 Lagos)

La Ruta de los 7 Lagos, a su paso por los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín, muestra una naturaleza impresionante. La ruta de 190 kilómetros va desde San Carlos de Bariloche hasta San Martín de los Andes y, como su nombre indica, pasa por numerosos lagos pintorescos. Hay una variedad de opciones de alojamiento y senderos para caminatas y ciclismo de montaña en las cercanías de los lagos.



El Lago Espejo es uno de los puntos destacados del Camino de los Lagos.

El paisaje está lleno de bosques vírgenes, paisajes montañosos y volcanes. Hay compañeros aquí y allá, desde el guanaco (una especie de camello) hasta el conejo de las pampas.

Un punto culminante óptico especial del sendero es el Lago Espejo (“Lago del Espejo”). La tranquila superficie del lago glacial refleja la belleza del entorno.

Lea más después del anuncio

Córdoba: la hermana pequeña de Buenos Aires

No, no nos equivocamos. Esta Córdoba no está en España, sino en Argentina. La segunda ciudad más grande de Argentina, hogar de 1,35 millones de personas, está ubicada en el centro del país, a 650 kilómetros en línea recta de la capital.

El enfoque de la ciudad en las universidades e instituciones educativas le valió el apodo de “La Docta”, la erudita.



Plaza San Martín Catedral.

La arquitectura es colorida y se caracteriza por edificios coloniales. Las bellezas arquitectónicas como la catedral más antigua de Argentina y Manzanas de los Jesutas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, merecen una visita.

Parque Sarmiento es mejor conocido por su parque de diversiones, zoológico, lago y jardín de rosas. Si quieres sumergirte en la vida nocturna, encontrarás muchos bares y pequeñas discotecas en el barrio estudiantil de Nueva Córdoba.