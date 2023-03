Ciclos de recaudación de fondos de Buchholzer: de Argentina a Alaska

Antonia Stacke (25) y Laura Möller (26) ya han recorrido más de 2.300 kilómetros, y exclusivamente en bicicleta. Con su proyecto “El viaje más largo”, los dos estudiantes pedalean desde Argentina hasta Alaska durante un año para recolectar donaciones para “World Bicycle Relief” (WBR), una organización que ayuda a las personas en las zonas rurales de América del Sur y África con bicicletas (semanalmente) . reportado). Todo comenzó en octubre, llenas de bicicletas y equipo, Antonia y Laura de Buchholz partieron hacia Sudamérica, donde el primer día fue una sorpresa: una ventisca recibió a los estudiantes cuando ingresaban a Ushuaia, Argentina. Después de las preocupaciones iniciales, Antonia y Laura se lanzan valientemente a su aventura.

Antonia frente a un cartel de advertencia de vientos patagónicos

Foto: Un viaje muy largo

Subido por Pauline Meyer

Su programa de donación ya es un viaje de condiciones extremas: desde las rutas más hermosas como la “Carretera Austral”, popular entre los ciclistas, pasando por impresionantes montañas, lagos y cascadas, hasta las áreas más increíbles: Laura y Antonia ya han experimentado mucho en tres meses. Especialmente en la Patagonia argentina, las mujeres fueron llevadas al límite. Las condiciones climáticas de la región precedieron a su reputación, pero no esperaban lo que experimentaron Laura y Antonia: fuertes vientos, lluvia constante y caminos de ripio llenos de baches hicieron que Pampa fuera casi intransitable. “El viento realmente nos sopló, era imposible incluso empujar”, dice Laura. “Tienes que admitir que eso no es posible en días como estos”. Explique que el esfuerzo físico está bien, las mujeres que descansan regularmente. 100 kilómetros de camino de ripio en Argentina causaron dolores musculares. De lo contrario, ambos están bien. Los problemas de rodilla de Antonia fueron lo único que frenó un poco al equipo: “Siempre que hay un pellizco es mentalmente estresante”, dice Antonia. Es por eso que su objetivo declarado para Navidad es llegar a Santiago, porque allí pueden reparar sus bicicletas profesionalmente, y los problemas de la rodilla se solucionarán.

Hospitalidad en Chile – El jefe de policía Pablo desea a las mujeres un buen viaje

Foto: Un viaje muy largo

Subido por Pauline Meyer

Impresionante naturaleza y hospitalidad.

Según los estudiantes, lo más destacado de su viaje, además de la increíble belleza de la naturaleza, ha sido la hospitalidad que se les ha mostrado hasta ahora. Llegaron a conocer a los lugareños, fueron invitados a tomar café, té y pan recién horneado y regularmente se les ofreció pasar la noche gratis. Si tiene el colchón adecuado, es un cambio bienvenido con respecto al campamento salvaje, que puede ser especialmente incómodo cuando llueve. “A menudo hemos vivido situaciones como esta, y la gente está encantada de ayudar”, dice Antonia. Incluso después de estar postrada en cama con amigdalitis durante dos semanas, sintió la hospitalidad de los sudamericanos. Laura se hizo amiga de los aldeanos, la saludaron por su nombre en la calle y la policía local mostró su apoyo: Laura recibió una unidad de armas como regalo de despedida.

La serenidad de la gente también se nota en el tráfico, porque es un sueño absoluto, dice Laura. “La gente es muy respetuosa y mantiene la distancia. Nos sentimos muy seguros aquí”. Especialmente en el sur, Antonia y Laura solo han experimentado cosas agradables y hasta ahora no sienten culpa. A medida que avanza hacia el norte, debe tener cuidado, obtener consejos e informarse de antemano. Hasta el momento no ha habido consecuencias negativas ya que ambas mujeres viajan solas. Sus padres ahora están acostumbrados a la situación, ya que antes estaban muy preocupados por Laura y Antonia. Todavía es estrictamente necesario actualizar el área de dormir diaria para familias y amigos, pero a menudo no saben dónde van a pasar la noche por la mañana. La nostalgia disminuyó por primera vez, la conexión con la patria y el intercambio entre ellos ayudaron a los estudiantes de magisterio. Lo que realmente les falta es un buen café y una comida sana, algo difícil de conciliar con la vida en la carretera.

Conduce hacia el atardecer en la pampa argentina

Foto: Un viaje muy largo

Subido por Pauline Meyer

Hermosas vistas a la Carretera Austral

Foto: Un viaje muy largo

Subido por Pauline Meyer

La respuesta a las donaciones en los primeros tres meses ya ha sido abrumadora. Su objetivo de donación de 2.205 euros se ha superado durante mucho tiempo. Ya han conseguido recaudar 9.269 euros (equivalentes a 63 bicicletas), elevando el nuevo objetivo de donación a 14.700 euros. Con el dinero que fluye exclusivamente hacia el proyecto WBR, pueden financiar un total de 100 bicicletas. Los donantes interesados ​​pueden obtener más información sobre el proyecto en el Blog de Mujeres (www.longest-ride.jimdosite.com/) en su canal de Instagram”Viaje largo22“Laura y Antonia también ofrecen un primer vistazo a su aventura.

Buchholzerin comienza a recaudar fondos Un año dando la vuelta al mundo en bicicleta