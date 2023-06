Bezzecchi gana bajo la lluvia, Bagnaia cae

(Motorsport-Total.com) – En el sprint del sábado, Marco Bessecchi tuvo que admitir la derrota. Pero en la carrera principal de MotoGP del domingo, el piloto de VR46 Ducati tuvo problemas para detenerse. Dominó bajo la lluvia en Argentina y celebró su primera victoria en la categoría reina (ver resultado de la carrera).

Marco Pescechi estuvo en una clase propia bajo la lluvia argentina

Bessecchi también tomó el liderato del campeonato con la victoria cuando cayó el campeón mundial Francesco Bagnaia (Ducati). “¡Por supuesto que estoy encantado! Ni siquiera sé qué decir”, dijo, buscando las palabras correctas después de su primera victoria.

“Tuve una sensación extraña cuando me desperté esta mañana. Sentí que podía ser rápido. Pero no pensé que podría ser tan rápido. La lluvia me asustó porque no suele ser mi fuerte en las carreras de MotoGP”. Reconocidamente autocrítico del italiano.

“Hoy, sin embargo, me sentí muy bien desde el primer metro, inspiré mi moto. La sensación fue realmente increíble. Gracias a todos en la Academia VR46, a Ducati, a todo el equipo, a toda mi familia y a todos mis amigos. ¡Fue un gran día!”

Si bien fue una carrera solitaria para Bezzecchi al frente, la batalla por el resto de los lugares del podio se mantuvo tensa hasta el final.

Al final, Johann Sarko (Pramac-Ducati) terminó segundo. Según él, una fase final fuerte es la clave del éxito. En la última vuelta de la carrera superó al tercer clasificado Alex Márquez (Grezzini-Ducati).

Carrera de lluvia con solo 17 corredores al comienzo

Al igual que con las clases menores del campeonato mundial, MotoGP también encontró condiciones húmedas para su carrera del domingo. Justo antes del inicio del partido volvió a llover levemente. La distancia de carrera se mantuvo en las 25 vueltas previstas originalmente.

Solo 17 pilotos comenzaron en total. Pol Espargaró (GasGas), Enea Bastianini (Ducati), Marc Márquez (Honda) y Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) se perdieron la cita por lesión. Joan Mir (Honda) se retiró de la carrera después de una desagradable caída en el sprint de MotoGP del sábado.

Alex Márquez comenzó la carrera desde la pole por primera vez. Sin embargo, perdió la delantera ante Bessecchi en la primera curva. Bagnaya terminó tercero.

El ganador del sprint, Brad Binder (KTM), se estrelló en la primera vuelta después del contacto con Maverick Viñales (Aprilia). Del mismo modo, Fabio Quartararo (Yamaha) fue apartado y dejado atrás por Takagi Nakagami (LCR-Honda). Por su parte, su compañero de Yamaha, Franco Morbitelli, ha sido cuarto.

Tras ellos, Aleix Espargaró recuperó las posiciones desde el principio. Partiendo desde la novena plaza, el piloto de Aprilia luchó con Jargo por la quinta plaza. Fabio di Giannantonio (Grezzini-Ducati) también tuvo una fuerte fase de apertura, subiendo al séptimo e inmediatamente atacando a Espargaró, quien nuevamente perdió algunas posiciones.

En la delantera, Bezzecchi aceleró y trató de quitarse de encima a Márquez. Después de cuatro vueltas, estaba casi un segundo por detrás. Detrás de Márquez, Bagnaia y Morbitelli estaban al alcance de la mano. Di Giannantonio, por su parte, en el quinto, tuvo que ceder de nuevo claro.

Bezzecchi está en una liga propia: Bagnaia se está estrellando

Como resultado, Bezzecchi siguió aumentando su ventaja. El campo de seguidores también se está ampliando cada vez más. Solo Bagnaia se sumó a Márquez. Detrás de ellos, sin embargo, las diferencias se ampliaron para Morbitelli y Di Giannantonio.

Fueron presionados por detrás por Alex Rins (LCR-Honda) y Sarko después de diez vueltas. Por otro lado, las Aprilia, que en ese momento estaban fuera del top 10, retrocedieron. Todavía la medida de las cosas el viernes, Viñales y Espargaró no se las arreglaron bien bajo la lluvia.

Rompe filas: Bessecchi, Márquez, Bagnia, Morbitelli, Rins, Zarco, Jorge Martin (Pramac-Ducati), Jack Miller (KTM), Di Giannantonio, Luca Marini (VR46-Ducati). Después de este incidente, Quartararo volvió a caer al undécimo lugar.

En la segunda mitad de la carrera, Márquez tuvo que retirarse y fue superado por Bagnaia en el puesto 13. Pero luego el campeón mundial resbaló en la rueda delantera.

Aunque Bagnaya recuperó la carrera, corrió una batalla perdida. Márquez terminó segundo, pero tenía una ventaja de siete segundos sobre Bessecchi. Morbitelli era tercero tras la caída de Bagnaia. Pero Sarko se acercó por detrás a grandes zancadas. Marcó un gran ritmo en los tramos finales.

Con tres vueltas para el final, el piloto de Pramac alcanzó a Morbitelli y se benefició de un pequeño error para pasar. En la última vuelta, Márquez también tuvo que confiar en él, y Jargo lo empujó al tercer lugar.

Quartararo está haciendo control de daños

Sin embargo, la mejor victoria fue para Bessecchi, que no celebraba su primera victoria con el equipo VR46 en MotoGP. Se fue de Argentina como líder de la Copa del Mundo.

Con el cuarto puesto, Morbitelli igualó su resultado al sprint y confirmó su buena curva de forma en la carrera principal. Su compañero de equipo Quartararo pudo progresar más en la segunda mitad de la carrera y terminó séptimo detrás de Martin y Miller. Marini, Rins y Di Giannantonio completaron el top 10.

El debutante Augusto Fernández (GasGas) terminó undécimo en su primera carrera en mojado en la clase Premier. Aprilia fue derrotada por debajo del valor: Viñales terminó duodécimo, Espargaró acumuló solo un punto de campeonato en el decimoquinto. Se clasificó por detrás de Nakagami y Raúl Fernández (RNF-Aprilia).

Bagnaya sacó la carrera después de su caída. Pero no pudo salir del puesto 16. Binder también siguió tras el incidente con Viñales, pero se quedó sin puntos.