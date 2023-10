Britney Spears revela: Esto es lo que decía el texto de ruptura de Justin entretenimiento

¿Romper por mensaje de texto? ¡Muy mal!

Britney Spears (41 años) está actualmente en boca de todos: su esperada memoria “The Woman Inside Me – My Story” se publicará el 24 de octubre. En él, la princesa del pop habla de los triunfos y fracasos de su vida. Justin Timberlake (42 años) también juega un papel importante en la reseña personal del cantante. La ex estrella de NSYNC fue el gran primer amor de Spears, pero su romance no tuvo un final feliz.

Según los informes, Timberlake terminó su relación de tres años con Britney a través de un mensaje de texto. ¿Qué había en el mensaje de texto incorrecto? Britney revela en su libro. Así lo informó la revista estadounidense Page Six.

Britney Spears fue una de las mayores estrellas del pop de finales de los 90 y 2000. Foto: AFP/Getty Images

De 1999 a 2002, las dos jóvenes estrellas formaron el dúo soñado del mundo del pop. Los fanáticos no sabían nada sobre el drama que ocurrió a puerta cerrada. Britney escribe en su diario, Estaba embarazada de Justin Timberlake a finales de 2000, pero los dos decidieron no tener el bebé. Justin en particular le dejó claro que no estaba preparado para convertirse en padre. El aborto espontáneo fue “una de las experiencias más dolorosas” de su vida, recuerda la mujer de 41 años.

Cuando él rompió, ella hizo un video musical.

El doloroso final de Love se produjo en febrero de 2002. Britney Spears, que entonces tenía 20 años, estaba en Los Ángeles en ese momento, filmando el video musical de la canción “Overprotected: The Darkchild Remix”. “Hay personas a las que les puedes decir que algo anda mal, pero no sabes de dónde viene”, dijo a Page Six Chris Appelbaum, de 53 años, quien dirigía en ese momento. “Así fue con Britney ese día. “

Leer también

“¡¡¡se acabó!!!”

Hacia el final del segundo día de rodaje, Spears simplemente desapareció durante aproximadamente media hora. El director dijo que encontró a Britney en su remolque. Estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas y el maquillaje manchado de lágrimas.

Spears le tendió su teléfono celular y le dijo: “No puedo creerlo. Míralo. Lo que pasó…”

Luego le mostró un mensaje de su entonces novio Justin Timberlake. Decía: “¡¡¡Se acabó!!!”

Britney y Justin también fueron absolutas sensaciones de la moda. Foto: Alianza de Imagen/Foto AP

Chris Appelbaum recuerda que Justin intentó comunicarse con Britney todo el día sin éxito. Era “arrogante” Porque Spears lo engañó con el coreógrafo Wade Robson.

La cantante admite un error que cometió una vez y escribe en su libro: “Salimos una noche y fuimos a un bar español. Bailamos y bailamos. Salí con él esa noche”. Fue Timberlake Fue fiel durante años – “con esa única excepción”. Ella admitió su error ante su novio en ese momento.

Al principio, Britney dudaba en continuar filmando el video, pero Applebaum la animó y le dijo: “Si no puedes hacerlo, lo entiendo. Pero si quieres salir ahora mismo y filmar esa última escena bajo la lluvia, puedes hacerlo”. “Puede mostrarle a Justin que cometió el mayor error de su vida”.

Aquí encontrarás contenido de YouTube. Para interactuar o mostrar contenido de YouTube y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

Britney respondió: “¿Sabes qué? Es una buena idea. Voy a demostrarle que se está perdiendo lo mejor que tendrá en su vida”.

Luego, Spears terminó de filmar, aunque con el corazón roto.