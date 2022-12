choque adelante? Juego comercial: 2022 no es 1929

Los toros perpetuos y los profetas del colapso representan los diferentes polos de las previsiones bursátiles, y no reparamos en gastos en comparación para dar más peso a la evaluación: 1929 juega un papel destacado en las predicciones de los profetas del colapso, el comienzo de la “Gran Depresión”. . fabricantes Juego de profesiones Dedicaron un video de YouTube a este sensacional tema y se preguntaron cuán comparables eran los 20 años anteriores al infame “Viernes Negro” de 1929 con los últimos 20 años de este siglo.

También van a la corriente curva de rendimiento invertida Lo que muchos analistas interpretan como un presagio absoluto de la inminente recesión y colapso. curva de rendimiento invertida se significa simplificadoLos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo son más altos que los bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo.

El Colapso: El Mercado de Valores Años 1909 a 1929

Entonces, si analiza el período de 1909 a 1929, hay algunas similitudes incluso hoy. Incluso mirando un gráfico histórico del Dow, uno nota que hubo dos correcciones importantes (1916-17 y 1919-21) que llevaron a un largo repunte que culminó en 1929. Este fue un aumento en el Dow de 63.90 (agosto de 1921 ) a 386,10 Punto (septiembre de 1929). Cuando se aplica al día de hoy, se puede comparar con el colapso de las puntocom de 2000 y la crisis financiera de 2008.

Desde entonces, el precio ha aumentado de 6.470 (marzo de 2009) a 36.950 (enero de 2022). Si coloca el índice de inflación en un gráfico histórico, puede ver que el aumento de 1922 a 1929 estuvo acompañado de una inflación moderada (de cero a dos por ciento), lo que permitió al banco central seguir una política monetaria expansiva.

La situación fue similar a la de 2010 y 2020, porque allí la inflación también estuvo entre cero y 2% y la política del banco central fue muy expansiva. Con la reciente curva de rendimiento invertida que apunta a una próxima recesión, a muchos inversores les preocupa que esto sea solo el comienzo de una recesión y que el gran mercado de valores aún esté por llegar. En 2000 y 2006, la curva de rendimiento invertida ya había indicado ventas masivas próximas. Aquí hay un gráfico de los rendimientos del Tesoro de los EE. UU. a 30 años y a 3 meses, las áreas en círculos son los períodos con una curva de rendimiento invertida:

Trade Game: Entonces, ¿por qué debería ser diferente esta vez?

La respuesta requiere una mirada a la curva de rendimiento entre 1910 y 1930, según los analistas de Game of Trades. Ya en diciembre de 1927 se estaba formando una curva de rendimiento invertida, como casi 80 años después, en julio de 2006. Pero el mercado, aunque muy débil y muy frágil, siguió recuperándose en 1928-29 y entre 2006-07. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se espera un intervalo similar antes de que los precios realmente bajen?

Según los analistas de Game of Trades, la respuesta a esta pregunta se puede encontrar en las cifras de desempleo que se muestran aquí en el gráfico sobre el Dow Jones:

Una curva de rendimiento invertida no conduce a una caída inmediata

Aunque la curva de rendimiento se había invertido ya en diciembre de 1927, la recesión del mercado de valores comenzó en septiembre de 1929, casi dos años después. Y solo cuando las cifras de desempleo aumentaron significativamente. La conclusión que los analistas de Game of Trade extraen de esto es que una curva de rendimiento invertida no conduce necesariamente a una venta inmediata en el mercado de valores. Históricamente, el mercado de valores solo colapsaba cuando aumentaba el desempleo. La misma situación se aplica a 2006, cuando los mercados continuaron subiendo a pesar de una curva de rendimiento invertida hasta que el desempleo comenzó a aumentar. En julio de 2006, el índice Dow Jones cotizaba en unos 10.800 puntos. El nivel más alto antes del estallido de la crisis financiera fue en octubre de 2007 en unos 14.200 puntos. Aquí está el gráfico Dow Jones con cifras de desempleo para el período desde 2002:

Mirando hoy, la tasa de desempleo sigue siendo muy baja. No puedo hablar de un aumento.

Mientras las cifras de desempleo no aumenten drásticamente, es poco probable que se produzca un colapso en los mercados financieros, según los analistas de Game of Trades. Como se muestra en videos anteriores de Game of Trades, hay algunos indicadores importantes que pueden mostrar una tendencia en el mercado de valores desde el principio. Además de las cifras de desempleo, algunas de las métricas más observadas incluyen el índice de construcción de viviendas, el índice del dólar estadounidense, los rendimientos de los bonos basura, los diferenciales de rendimiento entre los bonos estadounidenses y no estadounidenses, el índice de volatilidad y los datos de inflación que Game of Trade los fabricantes utilizan en sus negocios. analítica.

