Circle of Kerzoven: juego de construcción con simulación completa y demostración de Steam

El Círculo de Kerzoven ya estuvo representado en la Gamescom de 2022, y ahora todos en el distrito de entretenimiento también podrán jugar al simulador de construcción este año. Mientras tanto, no sólo una persona está trabajando en el juego, sino cuatro. ComputerBase habló con los desarrolladores y les preguntó cómo iban las cosas.

Simulación de cada organismo por separado.

Lento pero seguro, esta es la respuesta corta. Gráficamente hablando, todavía no es posible arrancar ningún árbol; Kerzoven Circle todavía se parece un poco a Minecraft desde una perspectiva isométrica. Pero en detalle, algunas de las texturas son mucho más bonitas y la iluminación puede ser absolutamente magnífica en el ángulo correcto de la cámara. Esto también se aplica al mundo del juego como tal, que – y esta es la gran especialidad del juego – es completamente simulado y completamente continuo. No es nuevo que los residentes de un juego de desarrollo tengan sus necesidades. Pero lo cierto es que hay más de una docena, quizá incluso más, si se ignoran producciones Triple A como el Anno 1800 con todos los extras. que el sistema de necesidades diferenciales se aplica no sólo al hombre, sino a todos los animales salvajes; Ningún otro juego ofrece esto en esta medida.

Y aquí es donde pueden surgir conflictos cuando a la gente de un asentamiento medieval le gusta comer carne, pero el ciervo quiere sobrevivir y el lobo también tiene hambre. Puede que esto no sea un desafío al principio, pero a medida que la aldea crece, resulta difícil equilibrar las necesidades de la gente y las necesidades del medio ambiente. Para empeorar las cosas, el mapa no es tan grande y los animales podrían extinguirse para siempre. O multiplícate rápidamente y luego cómete todos los campos cuando los jugadores hayan acabado con todas las manadas de lobos.

¿Pero qué pasa si los recursos limitados se agotan? Aquí es donde entra en juego el nuevo mapa mundial, donde se pueden encontrar nuevos biomas con su propia flora y fauna, así como aldeas alienígenas. Con estos elementos, los jugadores pueden comerciar, interactuar diplomáticamente y tal vez incluso hacerse cargo. Sin embargo, no habría batallas contra otras aldeas.

Juega en Gamescom y Steam

Cuando lo pruebas por primera vez, Kerzoven Circle te resulta muy familiar al principio. No es de extrañar, porque el juego utiliza la mecánica clásica de construcción de estrategias. Sin embargo, cuanto más dura el juego, más obvias se vuelven las consecuencias de las decisiones del jugador. La simulación completa te invita a experimentar y observar. Esto funciona bien, ya que la velocidad del juego se puede aumentar de 1 velocidad a 300x.

Sin embargo, con una población tan grande, el distrito de Kerzoven puede volverse un poco confuso rápidamente, a pesar de los mapas relativamente pequeños. Todavía faltan las listas importantes de estadísticas completas y de gestión del asentamiento, aunque se pueden conocer hasta el más mínimo detalle las vidas y necesidades de cada residente. Sin embargo, aún faltarán algunos meses para su lanzamiento. Se supone que el círculo Kerzuven está en invierno. en el vapor En acceso anticipado en algún momento entre diciembre y febrero. Los interesados ​​también pueden hacerse una idea con la demostración.