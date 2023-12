Coágulo de sangre en la pierna: cómo puede ocurrir una embolia pulmonar fatal

Estudios recientes han indicado un mayor riesgo de coágulos sanguíneos en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, ya sean enfermedades reumáticas o enfermedades intestinales. El médico dice que no es necesario un examen preventivo. Mühlberg. Sin embargo, cualquier persona que ya haya tenido un coágulo de sangre o una embolia pulmonar y tenga factores de riesgo debería participar en exámenes preventivos apropiados para su edad: “Sabemos que algunos pacientes a los que se les diagnostica un coágulo de sangre tienen un tumor que no ha sido identificado hasta entonces”. Un análisis de sangre realizado por un especialista en coagulación también puede ayudar a identificar trastornos de la coagulación.

Basische Ernährung: Die wichtigsten basedchen Lebensmittel in der Übersicht

READ Basische Ernährung: Die wichtigsten basedchen Lebensmittel in der Übersicht

IMPORTANTE SABER: Algunos anticoagulantes requieren requisitos nutricionales específicos. Según un especialista vascular, cuando se trata de anticoagulantes para las generaciones mayores, hay que tener cuidado de no comer demasiados alimentos que contengan vitamina K; Por ejemplo, las especies de repollo debilitan el efecto de la droga. Por otro lado, los preparados más novedosos no deben tomarse con el estómago vacío, sino siempre con la comida. ¿Los pacientes también pueden ayudarse a sí mismos? “Claro”, dice el médico. “Dado que el exceso de peso es un factor de riesgo importante, es necesario volver a tener un peso normal”, subraya. Por último, pero no menos importante, los afectados deben asegurarse de hacer suficiente ejercicio.