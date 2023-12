Psicología: 5 cosas que hacen las personas fracasadas los lunes

Los lunes podemos sentar las bases para una semana exitosa o hacer todo lo contrario. Aquí podrás descubrir qué hábitos dificultan empezar la semana.

Un buen comienzo es un buen requisito previo para pasar la semana de forma activa y exitosa. Los lunes pueden marcar el ritmo, resolver y proporcionar una estructura en la que podamos confiar en los días siguientes. Por eso los lunes son importantes, aunque no sean muy populares entre todos. Los hábitos del lunes siguiente suelen crear malas condiciones para una semana exitosa.

5 cosas que hacen las personas fracasadas los lunes

Acuéstate nuevamente durante media hora.

A algunas personas les resulta más difícil retomar su ritmo semanal los lunes después de levantarse y acostarse más tarde el fin de semana. Pero si luego apagas la alarma nuevamente y vuelves a la cama, no solo harás que el lunes sea más estresante porque te perderás tiempo de inactividad durante el día, sino que, en el peor de los casos, arrastrarás el desfase horario del fin de semana. en aún más tiempo. la semana. Y así, la lucha y la tensión continúan de lunes a martes y miércoles hasta que la semana (casi) termina nuevamente.

Piensa en el próximo fin de semana

Algunas personas desperdician mucha energía discutiendo y quejándose de cosas que no se pueden cambiar. “El fin de semana fue demasiado corto y ahora queda demasiado largo hasta el próximo fin de semana”. Así son las cosas, quejarse no mejora las cosas. Si aceptas la realidad tal como es, podrás utilizar tu energía mental para aprovecharla al máximo y darle forma. Además, los problemas pueden impedir ver el aspecto bello: la comunicación con los compañeros. La sensación de lograr algo y poder arreglar algo. Una cita por la tarde o un tiempo libre después del trabajo que parece más valioso que un domingo. Todo esto te da fuerzas y te da ganas de vivir la vida, incluidos los lunes.

Sobrecargarse de tareas

Si quieres hacer todo de una vez el lunes y tienes toda una semana para hacerlo, no sólo empezarás la semana con un fracaso, sino también con un día muy cansado y estresante. Esto, a su vez, normalmente no se puede recuperar en una noche, por lo que puede haber un déficit de energía el martes, lo que podría empeorar el rendimiento, iniciando tal vez un círculo vicioso. Esto se puede evitar con una buena planificación semanal y de futuro: ¿qué es importante para esta semana y cómo lo reparto entre los días disponibles? El lunes es el primer día de la semana y no es una carrera independiente. Incluso aquellos que se agotan y logran mucho como resultado tendrán que afrontar otros días.

Distracción de cosas importantes

Si no priorizas bien tu organización semanal y no te esfuerzas por hacer las cosas urgentes el lunes si es posible, te estarás cargando durante toda la semana. Especialmente el lunes por la mañana, a menudo uno se siente tentado a hacer todo tipo de cosas sin importancia para hacer primero y, por lo tanto, establecer mal las prioridades: responder correos electrónicos y mensajes del fin de semana, abordar tareas sin importancia de la semana pasada que quedaron atrás, que rara vez se realizan… De repente se convierte en la máxima prioridad. Cuanto más urgentes sean tus tareas pendientes, más capacidad intelectual consumirán y mayor será su impacto en el rendimiento y la productividad.

Seguir sin ver ninguna oportunidad de cambio.

Cada nuevo día, e incluso cada nuevo momento, puede cambiar tu vida. Los lunes son días especialmente adecuados para decidir cambios y formularlos de forma eficaz. La distancia durante el fin de semana hace que la interacción sea más fácil, más consciente y más distante. Ahora es un buen momento para empezar a un ritmo diferente y probar un nuevo enfoque. Cada día y cada momento ofrece una nueva oportunidad, pero casi ningún día hace que esta oferta sea tan atractiva como el lunes. Ignorarlo constantemente significa rechazar una oportunidad de crecimiento.

