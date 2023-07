Corona hoy: lo que necesitas saber

Según RKI: las medidas de prevención de Corona fueron efectivas

Las restricciones de Corona, como el uso de máscaras y las restricciones de contacto, han provocado discusiones durante la pandemia. Ahora reveló uno Estudio del Instituto Robert Koch (RKI) encontró que estas restricciones particulares tuvieron un efecto positivo en el curso de la epidemia. Los expertos resumen que las medidas tomadas hasta el desarrollo de las vacunas evitaron sobrecargar el sistema de salud. El informe publicado indica que la persona infectada infectó a muchas menos personas como resultado de las precauciones. En el extenso estudio StopptCOVID, los científicos de RKI analizaron más de 20 procedimientos no farmacéuticos que se recetaron entre marzo de 2020 y agosto de 2021.

Vacunación corona: efectos secundarios e interacciones.

Se han desarrollado y aprobado varias vacunas para combatir el COVID-19. Los más famosos son:

Vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech

Vacuna de ARNm de Moderna

Vacuna basada en vectores de Johnson & Johnson

Vacuna basada en vectores de AstraZeneca

Vacuna de virus inactivado Sinovac (CoronaVac)

Vacuna Sputnik basada en vectores

Vacuna de virus inactivado de covaxina

Los efectos secundarios pueden ocurrir después de la vacunación. como se le llama reacciones de vacunación ¿Es posible también los doloresY Hinchazón y enrojecimiento en el lugar de la inyección Al lado de Erupción cutaneaY FiebreY agotamientoY dolor de cabezaY dolor muscularY piel de gallinaY náuseas Venir. La razón de estos efectos secundarios es que las vacunas estimulan el sistema inmunitario para que responda a la infección. En el proceso, pueden ocurrir reacciones inflamatorias que provoquen estos síntomas. Por lo general, estos efectos secundarios son leves y solo duran uno o dos días. La mayoría de los reflejos se observan algo menos en los ancianos que en las personas más jóvenes. La mayoría de los síntomas aparecen después de la segunda inyección. Para aliviar los síntomas parecidos a la gripe, puede Analgésico como ibuprofeno o paracetamol Acepta. Una hoja de información oficial sobre la vacunación corona del Instituto Robert Koch dice:

Si hay dolor o fiebre después de la vacunación, se pueden tomar medicamentos analgésicos/antipiréticos (por ejemplo, paracetamol). Su médico de familia puede aconsejarle al respecto.

Expertos como Thomas HerdgenY Subdirector del Instituto de Farmacología Experimental y Clínica de la Universidad de Keele, pero aconseja Analgésicos después de seis horas como mínimo Se sospecha que tomarlo temprano perjudica la formación de anticuerpos.

En casos raros, las personas pueden Reacciones alérgicas a los componentes de la vacuna tener. Estas reacciones generalmente ocurren de minutos a horas después de recibir la vacuna. Las personas que hayan tenido una reacción a la primera vacunación o que sean alérgicas a los componentes de la vacuna no deben vacunarse.

Efectos secundarios graves después de la vacunación.

Ha habido algunos casos de trombosis venosa cerebral después de la vacunación con la vacuna portadora de AstraZeneca. Luego, el gobierno federal detuvo la distribución de la vacuna portadora como medida de precaución para analizar más a fondo los casos y descubrir las posibles causas entre la vacunación y la trombosis venosa cerebral que ocurrió.

Después de congelar la vacunación durante varios días, se continuó con la vacuna de AstraZeneca. Según lo informado por NDR, la hoja de información ahora brinda información sobre las complicaciones raras de los coágulos de sangre en el cerebro y sus síntomas. Según los informes de los medios, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) no ve ningún aumento de los riesgos para la salud y recomienda continuar con las vacunas. “La vacuna es segura y efectiva contra el covid-19 y los beneficios superan con creces los riesgos”, dijo el presidente de la EMA, Emer Cooke. Pero desde finales de marzo hasta mayo, el Comité Permanente de Inmunización (STIKO) cambió su recomendación de vacunación para la vacuna del vector. En consecuencia, sólo las personas mayores de edad 60 a 69 años con AstraZenenca para ser vacunado. A principios de mayo se distribuyó la vacuna en todo el país a todas las personas mayores de 18 años que deseen vacunarse.

Los datos de Israel muestran que, en casos raros, puede ocurrir inflamación del músculo cardíaco (miocarditis) después de una segunda vacunación con Biontech. Los hombres menores de 30 años se vieron particularmente afectados. La inflamación del corazón por lo general era leve y desaparecía después de unos días. Puede identificar la miocarditis por problemas cardíacos como dolor en el pecho y un aumento rápido de la frecuencia cardíaca, así como fiebre y fatiga.

Vacunación corona: ¿Tiene efectos secundarios a largo plazo?

Según los expertos, la vacunación contra el Covid-19 es No hay efectos secundarios graves a largo plazo. temer. “Los efectos secundarios a largo plazo que ocurren solo años después generalmente no se conocen con las vacunas”, explica. susana stocker, portavoz del Instituto Paul Ehrlich, en una entrevista con ZDFheute. Stöcker enfatizó que el ARNm de la vacuna se degrada rápidamente después de la vacunación. Los datos muestran que el ARNm ya no es detectable en el cuerpo después de unas 50 horas, dice el experto.

Esto también lo confirma. Ministerio Federal de Saludquien comentó en línea sobre los efectos de la vacuna en el ADN: “El ARNm no se puede incorporar directamente de la vacuna al ADN porque las estructuras químicas son diferentes entre sí. En 60 años de investigación del ARNm, los científicos nunca se han dado cuenta de que el ARNm penetra el plasma celular en el núcleo celular y, por lo tanto, puede alterar el genoma”.

Vacunación corona: las personas con enfermedades cardíacas deben saber esto

Antes de vacunarse contra el corona, se realiza un historial médico detallado, en el que debe mencionar sus enfermedades previas y los medicamentos que está tomando. Si tiene que recibir otra vacuna antes de la vacuna corona, debe haber un intervalo de al menos 14 días. Lo mismo se aplica a las vacunas posteriores. Esto no se aplica a las vacunas de emergencia.

Los pacientes cardíacos que necesitan medicamentos como anticoagulantes pueden continuar tomándolos y vacunarse contra el coronavirus. En estos casos, el RKI recomienda el uso de cánulas lo más finas posibles. Como precaución, los expertos recomiendan un período de seguimiento más largo de 15 a 30 minutos para las personas con un trastorno de la coagulación. Así son las personas con enfermedades del corazón aspirina o Medicamentos antihipertensivos tomar o bajo uno Insuficiencia cardiaca También puede sufrir vacunas y no hay que temer ninguna interacción. de Arritmia Ella también debe ser vacunada. quien Marcapasos También se puede vacunar fácilmente contra Corona. Lo mismo se aplica a las personas que lo tienen. stent tener.

Importante: No debe, bajo ninguna circunstancia, dejar de tomar medicamentos antes de vacunarse contra Corona. Si no está seguro o tiene alguna pregunta sobre la vacunación contra el coronavirus, comuníquese con su médico.

Las personas con condiciones preexistentes deben vacunarse

Se recomienda explícitamente a las personas con enfermedades preexistentes que se vacunen contra el coronavirus. Como persona con una enfermedad crónica, usted es una de esas personas que corren un mayor riesgo de desarrollar un curso grave de la enfermedad si se infecta con el coronavirus.

Estos incluyen, por ejemplo Personas con enfermedad renalque dependen de la diálisis. Debido a que a veces tienen que ir al hospital para someterse a diálisis durante algunas horas varias veces a la semana y tienen contacto con médicos, personal médico y otros pacientes, corren el riesgo de infección y riesgo de evolución grave.

Las personas alérgicas deben tener esto en cuenta antes de vacunarse contra Corona

La Asociación Alemana de Alergia y Asma (DAAB) advierte sobre esto en su sitio web. Los antihistamínicos garantizan la prevención de reacciones alérgicas en la piel después de la vacunación. Sin embargo, esta es una señal de advertencia temprana de que se está produciendo un shock anafiláctico. Cualquier persona que actualmente esté experimentando una reacción alérgica a un alérgeno debe mantener un intervalo de al menos una semana antes de la vacunación contra el Covid 19.

