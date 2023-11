Después del rediseño: la aplicación de identificación alemana 2.0 se llama Aplicación de identificación

IdentityApp2 de Governikus en Bremen permite realizar en línea la verificación electrónica de identidad (eID) de un documento de identidad. Esta semana se lanzó la versión 2.0 de identificaciónapp2, pero con el nombre clásico “identificationapp” de la versión anterior. Es un rediseño propuesto por el gobierno federal.

anuncio

Las nuevas funciones son el modo oscuro y tener en cuenta la configuración del sistema para fuente y tamaño. Governikus también ha mejorado el modo horizontal, donde la orientación sigue automáticamente la rotación de la pantalla. “Nada cambiará con respecto a la seguridad y funcionalidad de la aplicación de tarjeta de identificación”. El cliente diceOficina Federal de Seguridad de la Información (BSI).

Esto no es enteramente verdad. La función de exportación de PDF para divulgación automática ya no está disponible. También se han eliminado la ayuda en línea, las listas de proveedores y el historial. iOS 13, macOS Catalina 10.5 y Android 7 ya no son compatibles.

El gobierno federal justifica el rediseño con la “importancia progresiva” de las identidades digitales y la necesidad asociada de “soluciones fáciles de usar”. Recientemente, el “pago único” del precio fijo del precio de la energía para los estudiantes ha aumentado la demanda de solicitudes de identificación electrónica y tarjetas de identificación.

Según BSI, para los usuarios que han configurado actualizaciones automáticas en sus propios sistemas, la aplicación se actualiza automáticamente y todos los demás pueden usarla para Windows, MacOS, Android e iOS en las tiendas de aplicaciones respectivamente. En línea descargar. Los usuarios de Linux deben usar uno de varios Variantes de Linux de la aplicación theidentification2 Continuar trabajando para la comunidad. Nuevo código fuente Procéselo o móntelo usted mismo.

El gobierno informó un total de 14,83 millones de descargas de la aplicación ID2, calculadas desde principios de 2020 hasta el verano. Según el actual e-Government Monitor, una de las principales razones por las que Alemania se queda atrás en el campo del e-Gobierno es la falta de aceptación del documento de identidad electrónico: el 14 por ciento de los ciudadanos alemanes ya ha utilizado un documento de identidad electrónico al menos una vez. .

Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos estableció una oficina de coordinación de identificación de Internet en 2011, pero desde entonces la volvió a cerrar. El año pasado, Arizona se convirtió en el primer estado de EE.UU. en ofrecer licencias de conducir para teléfonos móviles.



(s)