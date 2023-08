El costo extra pequeño del precio causa mucha ira – “El problema no es el dinero”

Página principal mundo

de: Richard Strobel

En Italia, el costo adicional de un capuchino causó revuelo. © Collage: dpa / Sabine Dobel / Imago / imagebroker

A veces, los altos precios en Italia causan el ceño fruncido no solo entre los turistas extranjeros. El recargo de capuchino ahora está causando revuelo.

Ostia – “Grazie e Arrividerci” – significa “gracias y adiós” está escrito en la mayoría de los recibos que reciben los clientes en bares y cafés italianos. Este fue también el caso en Ostia, cerca de Roma. Si realmente volverá a ver al cliente parece cuestionable. Porque un verdadero escándalo estalló en el país de la Dolce Vita por un segundo recibo que mostraba un precio extra por leche sin espuma en un capuchino. ¿Qué pasó?

Escándalo del capuchino en Italia: un cliente expresa su enfado por el sobreprecio

Un cliente había pedido un capuchino en lo que parecía ser un conocido café en la ciudad costera de Ostia. Había expresado un pedido especial: en lugar de leche tibia y espumosa, pidió su café con leche fría y no espumosa. Uno pensaría menos trabajo para un barista. Pero la reacción sorprendió tanto a la señora que expresó su descontento en una publicación de Facebook que ahora circula en la prensa italiana.

“El posadero me pidió un centavo extra y me explicó que costaría más sin la espuma porque necesitaba más leche”, cita Die. República De la publicación viral de la sra.

Según la mujer, el precio de un capuchino es de 1,40 euros, según la lista de precios. Por lo tanto, se suponía que debía pagar 1,50 € con el cargo adicional, lo que se demuestra con una foto de los recibos: uno para el capuchino en sí y otro para el cargo adicional. “El problema no es el dinero”, dice la señora, según trascendió. En cambio, tiene que ver con el hecho de que no se le informó sobre el costo adicional antes de servir el café: “No he visto en ninguna parte que menos espuma cueste más dinero”, escribe. El Mesaguero mencionado. También fue la primera vez que tuvo que pagar extra por su pedido de leche fría.

Controversia del recargo por capuchino en Italia: “Me pregunto dónde terminaremos”

El cliente enojado también hace la contrapregunta más retórica: “Si pido (un capuchino, nota del editor) con menos leche por la mañana, ¿hay descuento?” Finalmente dijo: “A este ritmo, me pregunto dónde aterrizaremos cuando todos estén levantados al azar”.

El escándalo del capuchino en Italia golpea el estado de ánimo turbulento del país

Sin embargo, bajo el post, también hay voces que defienden al posadero por sus horas extras. Un cliente regular, por ejemplo, dice que pagó 20 centavos extra por una taza de espresso con espuma de leche en varios bares más. Lo vio justificado, aunque en la mayoría de los bares de Italia se podía pedir gratis una pequeña cabeza de espuma.

Sin embargo, el escándalo del capuchino actualmente está tocando la fibra sensible en Italia, lo que probablemente explica el alto perfil que está adquiriendo la publicación. Hay una serie de casos similares de aumentos de precios que se están realizando actualmente en el país del sur de Europa. Por ejemplo, en una heladería de Abruzzo, se dice que pagó 1,50 € por un cuenco para perros para agua de un pozo público.

El estado de ánimo en la propia Italia es generalmente turbulento debido a los altos precios en los sectores del turismo y la gastronomía. Según una encuesta, muchos italianos renuncian a unas vacaciones en la playa debido a los altos precios.