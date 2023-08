Verdi: el primer golpe en diez años en Kaufland en Bad Dürheim – toda la información

Ya están listos a las 5:30 am: los primeros en atacar frente a la tienda de comestibles Kaufland en Bad Dürrheim. Declaró una huelga de advertencia para apoyar las demandas de los trabajadores minoristas por salarios más altos.

Aproximadamente a las 10 a.m., unos 50 huelguistas se detuvieron frente a la entrada principal, fingiendo estar listos para tomarse una foto para la prensa, repartir volantes a los clientes que llegaban y tratar de hablar con la gente.

Sin embargo, los huelguistas no provienen solo de Kaufland Bad Durheim. Unos 25 de ellos llegaron en autocar desde Constance, otros diez desde Walshut y otros tantos desde Radolfzell. De los aproximadamente 150 empleados de Bad Dürrheim Whole Foods, solo 15 participan en la huelga, informa Markus Klemt. El secretario sindical del departamento de comercio del distrito de Verde, al sur de Baden, entiende que esta pequeña participación no es una manifestación fuerte.

La primera huelga en diez años

Los sindicalistas del Sindicato de Servicios Unidos (Verdi), el presidente del condado de Verdi, el presidente del distrito de DGB, Andreas Merz, y el secretario del sindicato, Gabriel Wolvers, también en el lugar, no se desanimaron por esto. “Es el primer éxito aquí en diez años”, dice Markus Klimt.

Señala que la afiliación sindical no es particularmente popular “entre los jóvenes”. Pero esto aún podría cambiar. El lunes por la mañana, cinco empleados de Kaufland se inscribieron como nuevos miembros. La disputa se moviliza por los salarios. “Los cinco esquinas se pusieron inmediatamente sus chalecos de combate”, dice Klimt alegremente.

El secretario sindical Markus Klimt organiza una huelga en el comercio minorista en el sur de Baden. | Foto: Oliver Hanser

El ascensor frente a la entrada principal también movilizó de inmediato a la gerencia de la casa. Los señores miran lo que sucede frente a su casa y toman una fotografía de la huelga, con el amable permiso de los sindicalistas. Una patrulla de policía busca y comprueba que todo está bien.

“Hay una escasez de entre 150 y 200 euros al mes”.

El sindicato pide un aumento del 15 por ciento en los salarios de los trabajadores minoristas. ¿demasiado? En absoluto, dice Klimt. La tasa de inflación superó el 8 por ciento el año pasado y más del 6 por ciento este año. “Hace un 15 por ciento en total”, calcula. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, la inflación ha provocado que los empleados pierdan entre 150 y 200 euros al mes en sus carteras.

Los trabajadores minoristas de bajos salarios se han visto particularmente afectados. “Mucha gente está en números rojos a fin de mes”, dice Markus Klimt. Sin aumentos de salarios, se vieron amenazados con un endeudamiento excesivo a corto plazo y pobreza en la vejez a largo plazo.

Con banderas sindicales y chaquetas de alta visibilidad, los empleados minoristas caminan frente a la entrada principal de Kaufland en Bad Dürrheim. | Foto: Stadler, Eberhard

Los sindicalistas también ven la comparecencia ante Kaufland Bad Dürrheim como una clara señal contra los esquiroles, quienes, según Verdi, fueron reclutados regularmente de la fuerza laboral de Bad Dürrheim durante años cuando otras sucursales de Kaufland en el área estaban en huelga. . “Esto nos molesta mucho”, dice Klimt.

Enojado por el alboroto constante

Según los sindicatos, este alboroto está sujeto a hostigamiento financiero por parte de la empresa. Según la gente de Verdi, hay un complemento salarial de 110 € por cada día de trabajo además de su salario. Gana 550 euros adicionales en una semana. El tiempo de conducción se paga como tiempo de trabajo y se proporciona un coche de alquiler.

El lunes, según los sindicatos, seis personas más fueron enviadas desde Durheim a la sucursal de Kaufland en Constanza en forma de costras. Se trata del personal recién contratado que será capacitado para la futura sucursal de Kaufland en el Centro Schwarzwald-Baar en Villingen-Schwenningen. Los sindicatos critican el hecho de que las nuevas contrataciones se utilicen para fines particularmente censurables.

Financieramente, muchos empleados minoristas no están en un lecho de rosas, y la inflación está acabando con sus ingresos. El sindicato pide un aumento salarial del 15 por ciento. | Foto: Stadler, Eberhard

Cuando se le preguntó sobre la acusación de violar la huelga, la gerencia no quiso brindar ninguna información cuando se le preguntó en el sitio el lunes. Señalan la oficina de prensa del grupo en Neckarsulm. Lo único que pueden concluir es que el hecho de que seis empleados de Durheim condujeran hasta Constanza el lunes no tuvo nada que ver con la huelga. Este personal está recibiendo capacitación y ha sido enviado a Constanza por un período de tres semanas.

“traición de colegas”

En una hoja informativa para los empleados de Kaufland Bad Dürrheim, el sindicato escribió: “Con el debido respeto: romper la huelga es, en última instancia, una traición a los compañeros trabajadores de Kaufland que luchan por más salarios y prolongan innecesariamente el conflicto laboral en detrimento de todos los demás. trabajadores honestos Incluso el Tribunal Federal del Trabajo dictaminó en una resolución: ¡La negociación colectiva sin huelgas es mendicidad colectiva!” Se pidió a los trabajadores actuar de manera colectiva y solidaria.

Eso es lo que dice KauflandKaufland Stiftung & Co. respondió. KG, con sede en Neckarsulm, respondió a la huelga de advertencia y esquiroles acusadores con la siguiente declaración: “Esencialmente, llevar a cabo una huelga es una oportunidad legítima para que los empleados expresen sus demandas. Por supuesto, respetamos la participación de nuestros empleados en las huelgas”. Por supuesto, también queremos estar ahí para nuestros clientes durante las negociaciones de regateo”.

Hasta ahora, las demandas del sindicato y la oferta de la patronal han estado muy alejadas. La próxima negociación colectiva tendrá lugar el 6 de octubre. combate de gremios. Si no se llega a un acuerdo, continuarán las huelgas en el negocio navideño.

El lunes, los clientes no se dieron cuenta mucho de la huelga de los supermercados. Dos horas más tarde, los huelguistas se trasladaron a la sucursal de Kaufland en Rottweil.