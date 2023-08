El nuevo juego de PS Plus tiene excelentes críticas y las recibirás mañana

PS Plus Extra está a punto de ser un verdadero éxito colaborativo con Moving Out 2.

Es estándar con Game Pass, con PS Plus solo sucede en casos excepcionales, pero mañana es el momento nuevamente: un nuevo juego debutará en el nivel de suscripción adicional de Sony justo después del lanzamiento. Evidentemente, estamos ante una auténtica ventaja: Moving Out 2 ya ha recibido toda una serie de críticas positivas en las primeras pruebas.

¿Te gustan los juegos de sofá cooperativos? Entonces eche un vistazo más de cerca a Mudanza 2

Tipo : caos multijugador cooperativo

plataforma : PS4 y PS5, pero también se lanzará para Nintendo Switch, PC, Xbox One y Xbox Series S/X

lanzamiento : 15 de agosto de 2023

Existe en: PS Plus Adicional

De esto se trata: La Transición 2 comienza justo donde terminó la Parte 1. Esto significa que en la secuela intentaremos movernos nuevamente en el modo multijugador cooperativo. Y cualquiera que haya experimentado esto en la vida real puede imaginar lo difícil que es. Tenemos que llevar los muebles juntos y romperlos lo menos posible.

Pero debido a que es más fácil decirlo que hacerlo y debido a que las viviendas y los muebles son un verdadero desafío, se desarrolla un desastre completamente loco en un período de tiempo muy corto. Algo así como Overcooked, no solo con la cocina, sino como una empresa de mudanzas.

Esto hace que la parte 2 sea aún mejor: Si bien Moving Out solo se puede jugar en modo cooperativo local en el sofá (que, por supuesto, es muy recomendable), Moving Out 2 ahora también tiene multijugador en línea, completo con juego cruzado y todas las campanas y silbatos.

Las reseñas son muy buenas: ambos existen Metacrítico Además de Open Critic, Moving Out 2 promedia muy buenas calificaciones de Mayhem con una puntuación de 83 cada una. Se elogian las nuevas ideas, el diseño de niveles y la expansión del concepto central, pero la principal crítica es que el modo cooperativo por sí solo no es muy divertido y puede volverse aburrido rápidamente.

A partir de mañana en tu suscripción a PS Plus Extra: Como sucedió con Stray, por ejemplo, Moving Out 2 también aparecerá en el servicio de suscripción de Sony justo después de su fecha de lanzamiento habitual del 15 de agosto de 2023.

Sin embargo, solo puedes disfrutar del juego cooperativo si pagas el nivel de suscripción extra de PS Plus, y la versión base no incluye Moving Out 2. No se ha revelado oficialmente si Moving Out 2 también formará parte de Xbox Game. Pasar en algún momento.

¿Estás esperando Mudanza 2 y recoger a tres amigos para comenzar mañana?