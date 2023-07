El nuevo “The Witcher” se está desmoronando masivamente: sin Henry Cavill, la serie está amenazada

Los nuevos episodios de “The Witcher” deberían reconciliar a todos los fans con la serie de Netflix y hacerles desear una cuarta temporada, que debería prescindir de Henry Cavill. Aparentemente esto no funcionó.

La tercera temporada de The Witcher Tiene dos tareas principales: despedir a Henry Cavill con tambores y trompetas y al mismo tiempo reconciliarse con la parte desprendida de la base de fans, para que el sucesor de Cavill, Liam Hemsworth, quien asume el papel de Geralt a partir de la temporada 4, allane el camino. Sin embargo, los comentarios sobre la primera parte de la temporada actual, que nos trajo cinco de los ocho episodios, plantean dudas sobre el éxito de esta misión.

La reacción de los críticos a la tercera temporada fue 83% positiva. Tomates podridos Ligeramente inferior a la temporada anterior (95%). Todavía un aumento significativo en comparación con la primera temporada (68%); También vale la pena señalar que la cantidad de reseñas se redujo de 91 para la Temporada 1 a 29 para la Temporada 3 durante este período, lo que, por supuesto, podría sesgar la imagen.

Sorprendentemente, es todo lo contrario con las audiencias: la temporada 1 ha convencido al 89 % de los espectadores*, la temporada 2 se ha reducido al 58 % y la temporada 3 actualmente es solo del 44 %. Calificaciones individuales para episodios en IMDB Haz un dibujo similar. En la segunda temporada, el peor episodio, que es el segundo, es de 7,6 puntos. Muy pocos episodios obtienen 8,0 puntos o incluso más. La temporada 3 cae significativamente en comparación: el primer episodio todavía tiene 7,2 puntos y todos los demás episodios tienen menos de 6,5 puntos; Incluso el Episodio 4 solo obtiene una puntuación de 5,8, el punto más bajo anterior de la serie.

Pero más importante para Netflix es cuánto ha estado transmitiendo The Witcher. Sin embargo, también hay malas noticias para el servicio de transmisión en este frente. Según lo revelado por NetflixTemporada 3, después de comenzar de jueves a domingo 73 millones de horas arroyo. Eso parece mucho, pero es una caída significativa con respecto a la segunda temporada: se emitieron 142 millones de horas en solo tres días, casi el doble de esa cantidad.

¿”The Witcher” corre el mismo destino que estas series?

Si miras las reseñas de los espectadores, se nota que casi no hay voces de protesta que simplemente distribuyan calificaciones negativas por la salida de Henry Cavill. Ciertamente, puede haber partes de la audiencia que se están alejando de “The Witcher” debido a esto, tal vez ni siquiera se molesten en escribir reseñas, y pueden estar enmascarando su problema real con argumentos avanzados. Desafortunadamente, si hay que creer en las reseñas, pinta una imagen de una serie que muchos parecen haber llegado a su conclusión.

Aquí hay algunas conclusiones:

“La historia es aburrida. No es terrible, pero es aburrida. Deberíamos estar interesados, pero no tengo el impulso para hacerlo. No hay argumentos que quiera ver resueltos”. (por usuario * en ALEX-50511)

“Soy fanático de este programa y lo he estado viendo desde la temporada 1. Esta temporada es la peor hasta ahora, es tan vergonzoso lo malo que es y lo baja que ha sido la calidad desde la temporada 1” (por el usuario natie9)

“Pero si quieres al menos divertirte un poco, bebe cada vez que alguien te diga: ‘¿Estás seguro? Y te garantizo que la serie será igual de buena, si no más. Una forma triste de terminar algo que tiene tanto potencial”. Cole 2388)