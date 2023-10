El sábado 1 emite “¡Full House!” Con Jochen Schropp y Jasmine Wagner

La editora en jefe de Sat.1, Julianne Aisling, dijo sobre el final de “Volles Haus!” El comunicado de la emisora ​​decía: “Siempre es difícil terminar un programa en el que muchos compañeros trabajaron con gran pasión”. Le gustaría agradecer a todos los involucrados “que trabajaron tan duro juntos para hacer Full House!” Para lograr el éxito.” Pero lamentablemente no funcionó del todo. Las valoraciones del formato no fueron satisfactorias. Según la revista especializada “dwdl.de”, “Volles Haus!” sólo representa por término medio menos del tres por ciento del grupo objetivo. al anuncio.

En cambio, Sat.1 ahora quiere centrarse en tres nuevas docuseries. Comienza a las 3 p. m. con “We Are Family!”, seguido de “¡The Animal Docs! Paw Heroes with Heart” a las 4 p. m. A las 17.00 y a las 17.30 se emitirá un episodio de “The Holiday Docs” y a las 18.00 horas, “Life Savers Up Close – When Every Second Counts”. Al programa de la noche le seguirá “La práctica del médico rural”, con Caroline Fryer en el papel principal a las siete de la tarde.