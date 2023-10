El “campeón del concurso” se sumerge en el caos

Página principal televisión

de: Elena Rothhammer

divide

En “The Quiz Champion” de ZDF se vuelven a poner a prueba muchos conocimientos. Pero Bastian Pastyuka descubrió más tarde una pregunta incorrecta. Esto no molestó a Johannes B. No sólo Kerner, sino que también cambió el curso de toda la velada.

BERLÍN – Los concursantes más inteligentes se reunieron nuevamente el sábado por la noche (30 de septiembre) para “The Quiz Champion”. En el formato ZDF compiten contra los principales expertos en diversos campos. Bastian Pastyuka (51 años) estuvo a cargo del tema “Cine y Televisión”. Examinó las preguntas con especial atención y detectó un error que provocó el caos en el moderador Johannes B. Kerner (58) y durante todo el programa.

Bastian Pastuka revela errores en la película “The Quiz Champion”: Johannes B. Kerner está en estado de pánico

Esta vez Beatrice Schröder participó, entre otros, en “The Quiz Champion”, con el que recientemente el ZDF obtuvo buenas calificaciones. De hecho, su pregunta en el grupo temático ‘Cine y Televisión’ ya había sido considerada una respuesta incorrecta y tuvo que probar a su oponente de los playoffs en la final. Pero entonces Bastián Pastioca notó un error garrafal en una pregunta: “‘Nadie azota como don Camilo’ no es de los años 70. Sé que aquí esto es una cosa menor, pero solo pregunto. Porque la pregunta era ofensiva sobre los años 70”. . Le dijo a Johannes B. Kerner: “Sólo quiero saber que después de eso no tendremos ningún problema”.

Pánico, demolición, hospital: el mayor escándalo televisivo de la historia de Alemania Ver la serie de imágenes

De hecho, el año no fue decisivo, pero la pregunta aún se consideró incorrecta. “La única cuestión ahora es cómo afrontar la situación. En casos especiales contamos con un notario”, intervino Kerner, tratando de controlar la “difícil situación”. “Sé que el humor es malo, pero de alguna manera no quería-” Pastyuka habló de nuevo, pero fue interrumpido por risas y aplausos de la audiencia.

Pregunta errónea sobre “Quiz Hero”: ¿De qué se trata? La pregunta controvertida en “The Quiz Champion” era: “¿Quién es el italiano que protagonizó películas como ‘Mi nombre es nadie’ y ‘Nadie como Don Camillo’ en los años 1970?” La respuesta de Beatrice Schroeder fue Bud Spencer, que en realidad era el caso de Terence Hill. Sin embargo: mientras “My Name is Nobody” se publicó en 1974, “Keiner haut wie Don Camillo” no se publicó hasta 1984, por lo que no es de los años 70.

El notario interviene: todo el ciclo de “The Quiz Champion” cambia a lo largo de la recta final

Finalmente, el Notario Público Dr. Jacoby se puso en contacto y confirmó que el comentario de Pastioca era correcto. “Mi intuición podría ser que la respuesta no depende de eso, pero no puedo simplemente asumir eso, por lo que me resultaría difícil decir que lo ignoraremos, pero creo que sería más correcto decir Vuelva a hacer la pregunta”, explicó el abogado.

En “The Quiz Champion”, Bastian Pastyuka descubrió más tarde un error en una de las preguntas, lo que sumió al presentador Johannes B. Kerner y a toda la producción en el caos. © Captura de pantalla / ZDF / “Campeón del concurso” & Captura de pantalla / ZDF / “Campeón del concurso”

Y al final sucedió esto: a Beatrice Schröder le hicieron una segunda pregunta sobre el tema “Cine y televisión” y ella logró responder correctamente. Así terminó el partido decisivo y una pregunta decidió su victoria. El candidato recibió el título de “Campeón del concurso” y un premio de 100 mil euros.

Hace unos días también se emitió en la televisión otro programa de televisión: se concedió el Premio de la Televisión Alemana, pero el estreno fue destrozado sin piedad por los espectadores. Fuentes utilizadas: ZDF/”Test Champion” el 30 de septiembre