El traspaso sospechoso alimenta la teoría política sobre Meghan

Los rumores sobre la duquesa Meghan no cesan. Foto: ANP Imágenes/imago

la familia real

Las cosas no se calman con el príncipe Harry y Meghan de Gran Bretaña. El escándalo ha seguido al escándalo desde que la pareja decidió renunciar a sus deberes reales a principios de 2020. Se sabe que los Sussex tienen una relación muy tensa con el resto de la familia real.

Pero la vida de la pareja no solo ha sido turbulenta desde que se mudaron a los Estados Unidos. Desde que su relación se hizo pública, todos han estado hablando de los dos. Sobre todo por las numerosas violaciones de las reglas que normalmente se aplican dentro de la familia real británica. De hecho, los miembros de la familia real no pueden expresarse políticamente ni en público. Política pareja. Sin embargo, no todos se adhieren a esta regla, incluido el rey Carlos. Ahora ha surgido una transferencia sospechosa, alimentando nuevamente los rumores sobre los planes políticos de Meghan.

Meghan y Harry le han dado la espalda a la familia real británica. Foto: Imago Images/PA Images/Toby Melville

Harry y Megan son acusados ​​de ambiciones políticas

Esta no es la primera vez que surgen teorías sobre una posible carrera política para la duquesa Meghan y Harry. Ya en 2020, muchos fanáticos sospechaban que la pareja entraría en política.

Porque: los Sussex fueron vistos reuniéndose con el gobernador de California, Gavin Newsom. Pero detrás de los rumores solo había aire caliente, como se supo más tarde. El político explicó que la reunión fue solo una reunión de bienvenida después de “Megsit”.

Sin embargo, Meghan ha intentado influir políticamente en el pasado. En 2021, la duquesa escribió una carta al Congreso de los Estados Unidos pidiendo una licencia parental legal.

El carruaje real plantea preguntas

Ahora hay nuevos rumores. La razón de esto es un informe deradar en línea“. El sitio de noticias afirma haber aprendido a partir de documentos fiscales oficiales que la firma Archewell de Harry y Meghan ha canalizado una gran suma a su firma de relaciones públicas. En consecuencia, se han invertido casi 100.000 € en la empresa de Katie McCormick Lelyveld bajo el título “Apoyo estratégico de relaciones públicas para el impacto social”.

Megan continúa haciéndose un nombre. Foto: PA Wire/Aaron Chown

No hace falta decir que los dos necesitaban consejos sobre asuntos de relaciones públicas. Lo que reavivó los rumores fue el hecho de que la empresa ha manejado importantes campañas políticas en el pasado. Entre otras cosas, hizo trabajo de prensa para Michelle Obama. Lillyfeld fue secretaria de prensa de la ex primera dama de 2007 a 2011.

de acuerdo aimagenTambién lo son los dos excandidatos presidenciales y exsecretarios de Estado de EE.UU., Hillary Clinton y John Kerry.