Estos son los ganadores del Premio Televisión-Cultura Alemana

Bill y Tom Kaulitz ganaron el premio de la televisión alemana en la categoría “Mejor programa de entretenimiento”. Los hermanos gemelos compitieron en su formato RTL “That’s my Jam” contra “The Giovanni Zarrella Show” (ZDF) y “¿Who’s Stealing the Show from Me?” ¿Goku Winterscheidt? (Procepina). “Nunca esperábamos eso”, confirmó Bill Kaulitz. Dirigiéndose a los competidores, dijo: “Giovanni y Goku, tenerlos ahí lo es todo. No os preocupéis por eso, ¡la próxima vez!”.

Los profesionales de los medios serán homenajeados en once categorías en los ámbitos de ficción, entretenimiento y medios del programa, según anunciaron los organizadores. Los ganadores del premio incluyen a Nina Vuković (Mejor película fantástica de director) por la producción de ZDFneo “Der Schatten” y Tim Kuhn (Mejor película fantástica de cámara) por la serie de Amazon “Luden – Kings of the Reeperbahn”. ZDF recibió tres premios: dos para ARD, Netflix y ProSiebenSat.1, uno para RTL Deutschland, Prime Video y Sky.

El juez principal, Wolf Bauer, describió la temporada de este año como “casi una competición acalorada”. Las razones incluyen nuevos proveedores y una mayor cantidad de tipos de uso. “Los programas se presentan con una variedad sin precedentes y una calidad excepcional”, elogió Bauer.

El 30 por ciento de los premios fueron para mujeres.

En estas categorías, el 30 por ciento de los premios fueron para mujeres. En el área de Programas de Entretenimiento, Mark Achterberg fue premiado como Mejor Dirección por “The Giovanni Zarrella Show” y “Let’s Dance”. El premio a la mejor cámara en programas informativos fue para Nikolai Mehring por “La verdad inventada – El caso Relotius”. Otros premios recibidos son Natalie Scharf (Mejor Ficción) por Yesterday We Were Still Children, Christoph Schauer y Max Felgis (Mejor Novela Musical) por The Holground y Angel García (Mejor Entretenimiento) por el vestuario de los bailarines en The Masked”. cantante.”

Este año el premio honorífico recaerá en la directora y actriz Polly Herbig (55). En el sector de la comedia, Herbig llamó recientemente la atención con su película “LOL: Last One Laughing” en el servicio de streaming Prime Video.

El Premio de la Televisión Alemana lo conceden SAT 1, ARD, Deutscher Telekom, RTL y ZDF para honrar logros destacados en televisión. Este año SAT.1 está a cargo.