Episodio 2 “Casa de verano”: Casi todos están en contra de Valentina

Pero Kaplan está enojado con otra persona: Aleks Petrovich. Jan considera que la flema que produce cuando le salen los dientes por la noche es un mal paso en falso: “Es una falta de respeto escupir aquí”, se queja. Pero a Alex no le interesa este sermón sobre la baba: “Escupo en el baño todo lo que quiero, chico. Eres un mocoso”, dice en un contraataque verbal ligeramente divertido. Una vez que está en movimiento, inmediatamente ataca a la prometida de Kahn, Valentina: “Eres un hombrecito que corre tras ella”, dice. Ésta es la señal para Valentina, que ahora vuelve a luchar contra Alex: “¡Cállate, Alex!”. Es un poco difícil cuando te cepillas los dientes, ¡pero que así sea! Ya nada puede detener al prometido de Valentina: “¿Qué eres? ¡Eres un tramposo y un mentiroso! ¡Deshonesto!”, le pregunta.

Para todos los espectadores que no tienen idea de los antecedentes de esta “celebridad”: Alex Petrovich reemplazó a su entonces novia por su actual novia en “Love Island”. Una herida en la que Valentina vierte alegremente lagos enteros de sal: “No eres más que un bebé, punto”, le dice a Vanessa Noato, cuyas lágrimas brotan minutos después. Es demasiado para ella. “Seamos honestos”, Doronina sólo es conocida por su “intimidación”. Su amiga Alex lo ve de la misma manera: “¿Cómo se llega a los espectáculos? Llamando la atención a cualquier precio. Ella lo hace con odio”.

Como era de esperar, el paleto de Valentina no tardó en llegar. “¡Tiempo aire! ¡Tiempo aire! ¡Cincuenta errores!”, grita Doronina desde el otro lado de la habitación con una sonrisa triunfante. RTL publicó más palabras como medida de precaución. Morris ya no pudo contenerse y se enojó: “¡La mujer tiene que salir, la mujer equivocada!”

Y en cualquier caso: en caso de ruptura, su prometido “borrará Instagram” porque, según la estricta lógica de Valentina: “Por supuesto, a través de mí puedes conseguir seguidores y fama”, y ella a su vez no se beneficia de ello. Erik Stehfest, desconcertado, recomendó a la pareja que se tomara un descanso de seis meses de las redes sociales: “Así podrán comprobar si realmente están juntos”.

Claudia Huppert también dio un buen consejo a la joven de 23 años: “Si vas a un espectáculo como este, tienes que conectar más con otras personas, incluso con las cosas que hay allí”, advirtió la actriz de 61 años. El diseñador dejó abierto a quién podría significar esto. De todos modos, ella no toma en serio a Doronina: “Está pensando, quién sabe quién es. Tiene 5.000 seguidores menos que yo”, calcula Hubert. Sin embargo, esta ya no es la situación actual: Valentina es seguida por unas 226 mil personas en Instagram, mientras que a Hubert lo siguen 175 mil personas.

Doronina respondió al rechazo en casa a su manera: con dos dedos levantados. Para horror de sus compañeros de casa, ella y Jan se salvaron ganando el juego ‘In the Air for Two’, donde las parejas tenían que hacer equilibrio sobre una cuerda a alturas vertiginosas y responder preguntas, por lo que por el momento no podían ser nominadas. . O para decirlo con Maurice Dziwak, que cayó derrotado en el partido: “¡Simplemente nos adelantaron!”.