Las grandes estrellas se emborrachan en las atracciones del Oktoberfest: uno podría orinar en la cabeza de la caravana Wild Mouse

tz Munich pastos

de: Armin Linder

divide

Los hermanos Kaulitz, Tom (segundo desde la izquierda) y Bill (cuarto desde la izquierda), delante de su montaña rusa. © Captura de pantalla

Visite el Oktoberfest al máximo: estas estrellas disfrutaron de algo más que una deliciosa cocina. Ellos también salieron a dar una vuelta y ya no están completamente sobrios.

MÚNICH – Algunos visitantes de la montaña rusa del Oktoberfest obtuvieron algo por su dinero: no sólo sintieron el habitual subidón de adrenalina. Pero también es una experiencia que perdura incluso con las grabaciones adecuadas. Después de todo, ¿quién puede presumir de haber estado sentado en una tienda especializada en el Oktoberfest con tantas grandes estrellas?

Oktoberfest: Tom y Bill Kaulitz (Hotel de Tokio) echan un vistazo a las atracciones

Estamos hablando de Bill y Tom Kaulitz (ambos de 34 años). Los gemelos de Tokio Hotel visitaron el Oktoberfest. Y mientras Tom aparecía de blanco, Bill ni siquiera pensó en elegir un outfit reservado (cuéntanos). Se lo pasaron genial en la carpa del Beetle Festival y se llevaron todo lo que pudieron. Hicieron filas y filas de atracciones, y Bill estaba al menos muy borracho, como admitió en su podcast (ver más abajo). No siempre pasaron desapercibidos. Naturalmente, los visitantes “habituales” del Oktoberfest también sacaron sus teléfonos móviles cuando se acercaron las grandes estrellas.

Este vídeo ya ha recibido más de 400.000 visitas en TikTok. Es con “Pov: Estás esperando la montaña rusa del Oktoberfest y Tokio Hotel avanza”. ¿Han obtenido realmente ventaja los hermanos Kaulitz? Esto no se puede ver en 23 segundos. Pero otros los reconocen claramente durante el viaje. Y ponte de humor con ellos antes de que Bill y Tom se suban ellos mismos a una montaña rusa. ¿Bill ya estará borracho para entonces?

La persona que publicó el video recibe mucha envidia en las reacciones. “Haré todo lo posible para estar cerca de Bill”, decían los comentarios. “Belle es tan cercana, mi amiga, Dios mío, desearía haber ido al Oktoberfest (vivo cerca de Munich)”, “Dios mío, estás viviendo mi sueño, la acabo de conocer” y “Dega, yo también quiero verla”, escriben. Otros están más contentos con la compañera de los hermanos Kaulitz. “Así que estamos hablando de Tokio Hotel… pero gente… ahí está Mark Eggers” y “Mark Eggers también está en todas partes”, escriben sobre el modelo y actor Eggers, que se acercó mucho a Bale en la marquesina.

Los gemelos Cowlitz cuentan en un podcast su visita al Oktoberfest

Los gemelos Cowlitz se divirtieron mucho en el Oktoberfest, como lo demuestra su podcast “Cowlitz Hills – Mustard from Hollywood”. Informaron que nadie los empujó durante el vuelo y Bill inició la caída libre de la torre. “Por supuesto que no tuvimos que hacer cola. “Por supuesto que llegamos a todas partes”, dijo Bill. Tom: “¿Qué significa normal aquí? Hice cola y fui directamente al frente: “Oye, soy una celebridad”. “Sí, dije: ‘Oye, soy una celebridad, me gustaría presentarme, por favor'”, confirma Bill. “Y luego entré y pensé: ‘Oh, ¿eso no crea una sensación negativa? ¿Ambiente?’ Pero no, la gente todavía estaba feliz y decía: ‘Puedes presentarte’”, confirma Bill.

También viajaron en el Tren Fantasma y en el Ratón Salvaje. Para ello, estaban en la Rueda del Diablo, donde debían esconderse para no ser invitados a participar ellos mismos. En Freefall Tower, podrían haber conseguido un montón de entradas gratis. Que es lo que Tom Kaulitz le dio a todos los que lo miraron mal. “A la gente le agradaba entonces”. Bill también tiene un cuento ya preparado. ¡Y qué! “Estaba en la parte trasera del remolque con el dueño de Wild Mouse y estaba desesperado por ir al baño. Luego ella me dejó ir atrás y vi cómo viven. Realmente lindo”.

Así luce un ratón salvaje en el Oktoberfest (foto de archivo). © Bond5/Imago

Bill Kaulitz: “Recién ahora me doy cuenta de lo borracho que estaba”

Bill Kaulitz admite públicamente su gira de juguetes: “Mirando hacia atrás, realmente tengo que decir: estaba muy borracho cuando subimos a ese auto. Recién ahora me doy cuenta de lo borracho que estaba. Todavía recuerdo un poco del fantasma. “En el tren, tenía una rueda extraña por la que viajas y que te pone increíblemente enfermo”. Su confesión: “En el Tren Fantasma, Tom, estaba lleno de mocos”. Tom Kaulitz añade que después sigo dándoles inyecciones en cada stand. Puaj. Al menos Bill Kaulitz puede haber traído una buena resaca de su visita al Oktoberfest, además de frágiles recuerdos. La estrella del pop se portó mal tras su aparición sorpresa en el Oktoberfest. (flexible)