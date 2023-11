Evento Party Up, todas las misiones de Master Ball comenzaron – 23 de noviembre de 2023

en el juego Noticias de juegos

de: Daniel Newbert

Las noticias de Pokémon GO del 23 de noviembre tratan sobre el próximo Community Day Classic, el evento Party Up de hoy y el Master Ball.

SAN FRANCISCO – ¡Que tengan un excelente jueves, queridos entrenadores de Pokémon! Como cada semana, os traeremos las últimas novedades sobre Pokémon GO. A pesar de las bajas temperaturas, la próxima semana está llena de eventos que valen la pena. Además de la hora especial del martes, también comienza el nuevo evento Team Play y este fin de semana te espera el gran Community Classic Day de noviembre de 2023. También te daremos una vista previa de lo que vendrá en el popular juego móvil de Niantic. Aquí encontrarás toda la información importante sobre Pokémon GO del 23 de noviembre de 2023.

Pokémon GO: Novedades del 23 de noviembre: ¡Fiesta, Día de la Comunidad y Lucario!

El evento Party Up with Master Ball comienza hoy: El gran evento de la semana comenzó ayer. La nueva función “Juego en equipo” de Pokémon GO volverá a ser protagonista. Pero lo más destacado del evento será sin duda la caza especial anunciada. Cualquiera que no haya podido completar el estudio temporal durante la temporada actual estará contento con una nueva misión especial en la que podrás saquear un orbe maestro. Puedes encontrar todas las recompensas y otra información sobre el evento Team Play en Pokémon GO aquí.

Todas las misiones de Master Ball: Si quieres obtener la Master Ball como parte del último evento de Pokémon GO, debes completar la investigación paga. Aquí hemos recopilado todas las misiones que necesitas para conseguir la Master Ball en Pokémon GO como parte del evento.

Consigue al poderoso Lucario: En Pokémon GO, actualmente tienes la oportunidad de conseguir uno de los mejores monstruos del juego en incursiones de Nivel 3 sin tener que esforzarte mucho. Estamos hablando de Lucario, que sólo estará disponible en incursiones por un corto tiempo. Si quieres saber por qué Lucario en Pokémon GO merece la pena para ti, deberías echarle un vistazo a nuestro artículo.

Novedades de Pokémon GO en noviembre de 2023 © Niantuic / ingame.de (montaje)

Pokémon GO: Novedades del 23 de noviembre: sigue siendo importante

Fin de semana del Día de la Comunidad: Al final de la semana nos espera otro día comunitario. Además de la oportunidad de ganar Shiny Voltilamm, también tienes la oportunidad de obtener muchas recompensas interesantes y algunos ataques exclusivos de Ampharos. Si tienes curiosidad, puedes encontrar toda la información en nuestro artículo general sobre el Día de la Comunidad con Voltilamm.

Pokémon GO: Novedades del 23 de noviembre – Lo más destacado de la semana

¿Qué eventos serán importantes esta semana? Nuevamente hay algunos eventos que no debes perderte en la semana 47 del calendario. En nuestra tabla, puedes ver de un vistazo lo que sucederá en Pokémon GO durante los próximos días. (*Posible Pokémon shiny)

Del 16 al 23 de noviembre Incursiones de cinco personas con copalio* Del 16 al 30 de noviembre Megaincursiones con Mega Kangama* 21 de noviembre Hora destacada con Dummisel* Del 22 al 27 de noviembre Evento Party Up con investigación Master Ball 25. noviembre Día de la comunidad con Voltilam* Del 22 al 27 de noviembre PokéStop está realizando ofertas con Volti Lamb y Ampharos Del 26 al 27 de noviembre Muestra una Poképarada con Felori, Krokel y Quaks. READ ¡IKEA amenaza al desarrollador Ziggy con una demanda!

¿Qué eventos sucederán en Pokémon GO en noviembre de 2023? Con un noviembre frío, el año llega a su fin. Sin embargo, vale la pena ir más allá y buscar Pokémon. Es por eso que nos gustaría recomendar nuestra descripción general mensual de Pokémon GO de noviembre de 2023. Allí te diremos qué eventos son especialmente destacables o cuáles puedes saltarte sin preocupaciones. Puedes encontrar todas las demás noticias importantes sobre Pokémon GO todas las mañanas en este artículo, que nos aseguramos de actualizar para ti todos los días.