Éxtasis colectivo en Buenos Aires

SEl aire vibra antes del penal decisivo. Los segundos se convierten en eternidad. Luego tiro, golpe, golpe, éxtasis colectivo. Completos extraños se abrazan con alegría. Los padres lloran frente a los niños confundidos. “¡Somos campeones del mundo!” Todos gritan sin parar.

Poco tiempo después, cientos de miles acudieron a las calles de Buenos Aires, la capital de Argentina, que estuvo vacía durante el partido. Los cánticos de la multitud resonaron desde todos los lados en el centro. Las caravanas pasan a través de la multitud. Todo gravita hacia el obelisco, donde siempre se reúnen los argentinos cuando sucede algo importante.

En ninguna parte es más importante este título mundial que en Argentina. Todo el mundo pudo verlo en los estadios de Qatar. Miles de argentinos han viajado al Golfo en las últimas semanas para animar a su selección. Los clubes de fútbol de Argentina hicieron varias contribuciones para gastos de viaje. Otros argentinos usaron sus ahorros para quedarse allí.

“Argentina quiere el título más que nadie”

En la propia Argentina, la fiebre del fútbol se apoderó de las masas mucho antes de la Copa del Mundo, la última de su héroe, Lionel Messi. A veces los álbumes de recortes carecían de calcomanías. Incluso en América Latina, loca por el fútbol, ​​los expertos están más o menos de acuerdo en que el fútbol juega un papel importante en cualquier otro país. Gran parte de Argentina se define por el fútbol, ​​por el club. Cada cuatro años, este frenesí se fusiona en una unidad más grande en la que desaparecen todos los límites y conflictos.

“Argentina quiere este título más que nadie”, cree un joven que vio el partido en un pequeño televisor con decenas de personas frente a una pequeña tienda de barrio. “Esta es la recompensa por nuestro sufrimiento”, dice. Los argentinos no tenían por qué sufrir por ese loco juego final o el decepcionante comienzo contra Arabia Saudita. Muchos argentinos lo han pasado mal desde hace mucho tiempo. El país está en una profunda crisis económica. El control anual roza la marca del 100 por ciento. Muchos argentinos no tienen ingresos suficientes para llegar a fin de mes. El Mundial de las últimas semanas les ha dado la oportunidad de escapar de una pesadilla colectiva que ahora se ha hecho realidad.

Aún no estaba claro por la noche cuándo y cómo llegarían los jugadores nacionales de Argentina a Argentina. Al principio no había ningún plan. Como precaución, el presidente Alberto Fernández ya había invitado a héroes potenciales al Palacio Presidencial. Una foto con Messi tiene una gran demanda incluso entre los políticos. Fernández no pudo ir a Qatar a pesar de ser invitado por el anfitrión. Se sobreestimó el riesgo político. Imagínate perder frente al presidente argentino. Los argentinos supersticiosos pueden haberlo culpado.

Tampoco está claro si Messi se convertirá en el paraíso del fútbol argentino por el título que ganó. Diego Maradona, la leyenda muerta del fútbol que besó el trofeo de Argentina hace 36 años y todavía es adorado como una deidad en Argentina, todavía está entronizado allí hoy. Un hincha que lleva consigo una foto descolorida de Maradona no sabe la respuesta a esta pregunta. “Más grande que un maratón es más difícil”, dice. Pero todavía no puede creer lo que pasó, el tiempo lo dirá.

El tiempo dirá cuánto durará la euforia colectiva argentina. Tales eventos suelen ser de muy corta duración. Para Argentina, la alegría seguramente continuará durante la temporada festiva. Luego llega enero, con el que todos en el país vuelven a pelear por su propio club, y se reabren fronteras y divisiones. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2022 pasará a la historia como un momento heroico y será compartido para siempre.