Fórmula 1 en Australia en vivo hoy: clasificación por televisión, transmisión en vivo

Actualización, 31 de marzo de 2023, 9:00 a. m.: Verstappen domina la primera sesión de entrenamientos libres en Australia

El campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, marcó el mejor tiempo del día en los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. En su mejor vuelta en el Albert Park de Melbourne, el piloto de Red Bull fue casi una décima más rápido que el Aston Martin de Fernando Alonso… Leer más

Fórmula 1: Se acerca el Gran Premio de Australia

La temporada 2023 de Fórmula 1 vuelve a estar en pleno apogeo. Después de que Red Bull dominara las dos primeras carreras en Sakhir (Bahrein) y Jeddah (Arabia Saudita) y Max Verstappen y Sergio Pérez obtuvieran victorias, ahora está en Melbourne, Australia, para la tercera carrera de la temporada.

el corrió Le muestra cómo y cuándo ponerse al día con las sesiones individuales y le brinda una descripción general del cronograma.

Fórmula 1 Australia: ¿Cuándo empiezan los entrenamientos libres?

El fin de semana de carreras realmente comienza el viernes 31 de marzo a las 3:30 am hora alemana con la primera sesión de entrenamientos libres. La segunda sesión de entrenamientos libres sigue a las 7 am hora alemana. La FP3 comienza de nuevo el sábado 1 de abril a las 3:30 AM.

Gran Premio de Australia en directo: ¿cuándo empiezan las clasificatorias?

Las cosas se ponen realmente serias el sábado 1 de abril a las 7 AM. Luego comienzan las eliminatorias. Los cinco movimientos más lentos se eliminan en tres secciones y el primer lugar se logra en el tercer cuarto.

F1: Gran Premio de Australia: ¿Cuándo comienza la carrera?

La carrera comienza en el Albert Park de Melbourne el domingo 2 de abril a las 7 am hora alemana. Entonces serán las 16:00 horas en el lugar.

Fórmula 1 en directo: ¿Quién retransmite el Gran Premio de Australia?

La carrera solo se transmitirá en Australia por televisión de pago en Sky. Alternativamente, las transmisiones en vivo están disponibles en Sky Go o WOW.tv. Sin embargo, esto requiere una suscripción paga.

Fórmula 1 en Australia: ¿Hay una repetición de la carrera en la televisión?

Sí, la carrera se repetirá varias veces en Sky Pay TV el domingo, a las 10:30, 14:55 y 20:30, cada vez en Sky Sport F1. Los fanáticos de la Fórmula 1 aún pueden ver el Gran Premio de Australia en repetición el lunes. A las 4:00, 11:30, 19:00 y 22:30 hay una repetición de la carrera en Sky Sport F1.

Fórmula 1: carreras en la cinta en vivo

Podrás ver la tercera ronda de Fórmula 1 en Australia en 2023 Se corrió la cinta en vivo está investigando Desde el primer entrenamiento hasta la entrega de premios, ¡no te perderás nada!

Fórmula 1 Australia en directo: calendario de un vistazo

Gran Premio de Australia: Datos y cifras de Albert Park

distancia de vuelta: 5,3 kilómetros

el numero de vueltas: 58

giros a la derecha: 10

giros a la izquierda: 6

el ultimo ganador: Charles Leclerc (Ferrari)

récord de vuelta: 1:24:125 de Michael Schumacher (Ferrari, 2004)