Gisele Bundchen: ¡El ex de Tom Brady se defiende de los rumores sucios! | Deportes

Ahora habla el ex.

La modelo Gisele Bundchen, de 42 años, y la estrella del fútbol Tom Brady, de 45, han sido una pareja de ensueño durante 16 años. El otoño pasado, se separó con un divorcio rápido. Brady-Ex ahora ha comentado sobre la ruptura por primera vez.

modelo de moda en Feria de la vanidad“Los matrimonios no se hacen ni se rompen de la noche a la mañana. Algo así lleva años”. Su carrera en la NFL aún no había terminado, y otro año con los Tampa Bay Buccaneers no tenía la culpa.

Gisele Bundchen niega rumores sucios

La forma es clara: “¿Estás bromeando?

Pero esto no es lo único que irrita a la modelo. Poco después de la ruptura, según los informes, Gisele conoció en secreto al novio multimillonario de Brady. Ella dice: “No tengo ninguna relación con él (Jeffrey Soffer, ed.). Es amigo de Tom, no mío”.

¿Qué quiere Brady? Tras el final de su carrera el 1 de febrero de 2023, Brady estaba listo para comenzar como analista de televisión para Fox Sports a finales de este año. Pero ahora solo se toma un año de descanso y no comenzará en la estación de televisión hasta 2024. ¿Es Gisele la razón?

Según ‘Radar Online’, el exmariscal de campo está luchando por su exmujer. El portal citó a uno de sus conocidos de la siguiente manera: “Sin el fútbol, ​​en el que podría perderse más, se siente solo y abandonado. Giselle quiere que veas lo que falta”.

Y: “El mayor obstáculo entre ellos fueron las quejas de Gisele acerca de que Tom ponía el fútbol por delante de la familia, por lo que decidió demostrarle que estaba dispuesto a concentrarse en ella antes de aceptar el trabajo en FOX. Su único objetivo ahora es recuperar a su familia”. .”

Gisele sobre un matrimonio roto: “La muerte de mi sueño”. Una y otra vez, las lágrimas debieron fluir.