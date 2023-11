Inflación del 100 por ciento, pero el gobierno argentino está perdiendo

La inflación vuelve a estar bajo control en Argentina. Fue tan alto como la última vez en 1991. En ese momento, los argentinos se salvaron vinculándose al dólar. Ahora hay grandes esperanzas de que la oposición gane las elecciones del próximo otoño.

Los agricultores argentinos están protestando contra las políticas económicas del presidente Alberto Fernández. El país sufre una grave sequía. Esto provoca una crisis en la economía. Thomas Cuesta/Getty

En Argentina, la inflación anual ha vuelto a alcanzar los tres dígitos, al 102,5 por ciento, después de que febrero aumentara por tercer mes consecutivo y aumentara un 6,6 por ciento respecto al mes anterior. Eso significa que la economía de Pambalandia ha vuelto a caer en la devaluación de hace 30 años. En ese momento, la inflación superaba el 100 por ciento, pero para entonces había comenzado a disminuir nuevamente. El año anterior, la economía argentina había cruzado el umbral de la hiperinflación con una inflación anual del 2.000 por ciento. En ese momento, el gobierno vinculó el peso al dólar. Argentina disfrutaría de estabilidad monetaria durante algunas décadas de su historia.

No se espera que la inflación actual se desacelere en el corto plazo. En JP Morgan, por ejemplo, esperan un aumento del 115 por ciento para finales de año.

El gobierno espera pasivamente que la situación mejore

Sorprende que el actual presidente Alberto Fernández no haya tomado ninguna medida estructural para combatir la inflación desde que inició su gobierno hace tres años. El gobierno está implementando controles de precios en todos los niveles para evitar el aumento de precios. No hay servicio o producto en Argentina que no esté regulado por el gobierno, empezando por el tipo de cambio dólar-peso. Esta política no sólo es intervencionista, sino sobre todo contraproducente, ya que los aumentos de precios quedan ocultos, reduciendo así el incentivo para aumentar la producción. Esto llevó la inflación subyacente, excluyendo los volátiles precios de los alimentos, a casi el seis por ciento mensual.

Ahora el gobierno parece esperar pasivamente un milagro. Sólo entonces habrá posibilidades de ganar las elecciones de octubre.

Sin embargo, la perspectiva de una victoria electoral es cada vez más improbable a medida que el estancamiento de la economía pesa sobre el sentimiento de los votantes y erosiona el apoyo al gobierno. Esto se debe a que la agricultura argentina está sufriendo una grave sequía. Se espera que las exportaciones de maíz, trigo y soja caigan hasta 20 mil millones de dólares este año. Como la agricultura es un factor económico importante, esto ha causado un grave shock a toda la economía. Argentina exportó bienes por valor de unos 90.000 millones de dólares el año pasado. A medida que el Estado se financia a través de impuestos a las exportaciones agrícolas, sus ingresos caen.

Ningún banco privado extranjero ha prestado aún préstamos

Argentina tiene un déficit presupuestario de alrededor del 4 por ciento del PIB. Puede que no parezca mucho, pero el país está completamente aislado del mercado crediticio mundial. Sólo los donantes multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, prestan a Buenos Aires. Sin embargo, no ingresa dinero al país por esta vía. 5 mil millones de dólares en pagos que vencen este año. Como no va al presupuesto estatal, el banco central sigue imprimiendo dinero nuevo.

Los bancos privados no le prestan al gobierno argentino. Las empresas privadas invirtieron poco menos de 600 millones de dólares el año pasado. Es casi nada. Argentina tiene una de las mayores reservas de gas de esquisto del mundo y grandes cantidades de materias primas como el litio, cuyos precios están aumentando considerablemente debido al cambio climático global.

Así que parece que los argentinos tendrán que esperar hasta elegir un nuevo gobierno en octubre. Será interesante ver qué se les ocurre a los actuales partidos de oposición para frenar el aumento de la inflación. Es probable que resurjan los planes para vincular el peso al dólar.