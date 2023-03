Iris Klein está saliendo con un hombre nuevo y revela los detalles

Después de romper con Peter, Iris Cline está lista para algo nuevo.foto: instagram/iris klein

famosos

Desde los primeros rumores de que Peter Klein había engañado a su esposa con Yvonne Wolkke, Iris Klein ha estado compartiendo ampliamente sus pensamientos y sentimientos al respecto en Instagram. Casi todos los días les da a sus fans actualizaciones sobre cómo está lidiando con el fracaso de su matrimonio y revela detalles íntimos una y otra vez. Recientemente, los mensajes privados de Peter a Iris, que ella publicó en su historia, y una foto extraña en el baño, causaron mucho alboroto.

Pero Iris también lo ha dejado claro en los últimos días: la vida debe continuar. Anunció la semana pasada que había consultado a un abogado de divorcios y que su matrimonio con Peter terminaría oficialmente en tres meses. Entonces Iris está lista para un futuro sin su esposo separado. Ahora se atreve a dar el siguiente paso.

Iris Klein hace un anuncio importante

En su historia de Instagram, Iris volvió a volcarse en sus seguidores. Se fotografió en el porche de su casa, donde había comprado muebles nuevos en los últimos días. Ella explica que todavía necesita ayuda para instalar la mesa del patio. Ella le dijo a su audiencia: “Saldré esta noche y luego veré si puedo encontrar a alguien que me lo organice”. Luego explica que no solo está buscando a alguien que pueda ayudarla con los muebles del jardín. iris dice:

“Tengo una cita el viernes. Tengo mi primera cita con otro chico el viernes y estoy emocionado”.

Después de semanas de sufrimiento por la ruptura con Peter, ahora parece que Iris finalmente ha terminado con la separación. Y no solo eso: la Madre Katzenberger también está lista para algo nuevo.

Pero teme que el nuevo comienzo no sea fácil para ella. Después de todo, ella fue una “esposa fiel durante 20 años”, continuó Iris. No es de extrañar, entonces, que ella escribiera poco después sobre su breve video: “Estoy muy nerviosa. ¿Qué me voy a poner?”

Iris Cline se burla de Peter

Pero como suele ser el caso, esta vez Iris tampoco puede resistirse a una pista contra su ex. “No extraño a mi ex para nada”, explica y luego enumera las ventajas de no estar más con Peter. Después de todo, nadie volverá a roncar a su lado y ya no tiene a nadie con quien ser considerada. “Puedo comer lo que quiera todos los días, es genial”, dice Iris con una gran sonrisa.

Incluso si ya ha anunciado que no llevará a sus seguidores con ella en su próxima cita, al menos pueden esperar un informe detallado después. ¿Encontrará Iris el amor muy pronto, o al menos un hombre que cuide de sus muebles de jardín? Definitivamente mantendrá actualizada a su comunidad.