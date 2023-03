Iris Klein rompe a llorar

tz estrellas

El supuesto y criminal historial de chat de Yvonne y Wilkie se anuncia en línea. Iris Klein se expresa con un emotivo mensaje en video.

Mallorca / Hamburgo – Es el próximo gran giro en el drama amoroso de este año: desde hace unos días circula la noticia de que se decía que había venido de Yvonne Wolcke (41) – y eso no retrata la supuesta de Peter Klein (55) amante en una luz particularmente buena. La reacción de Iris Cline no se hace esperar y es emotiva y llena de lágrimas.

‘Estoy muy agradecida con Iris’: publicación de los supuestos chats de Yvonne y Wilkie

El YouTuber Denny Peletier y la influencer Betti Orth, quien siempre ha estado al lado de Yvonne Woelke en las últimas semanas, lanzaron la bomba en un video conjunto. Muestra el supuesto historial de chat de Yvonne, que se filtró a Betti en Instagram, y parece que la compañera de campamento de la jungla Jamila Rowe (55) está haciendo algunas declaraciones serias.

“Estoy muy agradecida con Iris. Nunca hubiera tenido este acceso sin este drama interminable. Me gustaría agradecerle formalmente, pero no encaja con la imagen que represento de mí misma”, dice la carta, que Denny y Betty dicen que podría ser falso. La propia Betty también es un sujeto en la supuesta interacción: si las palabras hirientes realmente provienen de Yvonne Wolkee, parece que solo se aprovechó de su proponente: “Ella come de mi mano y siempre publica exactamente lo que quiero escuchar”.

Estos mensajes, supuestamente de Yvonne Wolke, se filtraron a la influencer Betty Orth en Instagram. La actriz de ‘Unter Uns’ insiste en que los registros de chat son falsos. © Captura de pantalla / YouTube / Denny’s Trash Highlights (fotomontaje)

Según Denise, Betty e Yvonne se reunieron para discutir dónde la actriz de “Unter Uns” prometió dejarlo fuera en el futuro y no comentar públicamente en el registro de chat. Esa noticia vino de repente de Yvonne Wolke imagen Se discutió, golpeó duro a ambos y los inspiró a hacer el video de presentación. “Nos ha desacreditado completamente (…)”, se quejan Denny y Betty sobre las promesas: “Nos estamos sacando del tema”.

Iris Cline – Más que solo “Umm…” Iris Klein está harta de que la llamen “mamá…”. Después de todo, la madre de Daniela Katzenberger y Jenny Frankhauser puede recordar una carrera llena de acontecimientos en la televisión de realidad. Estos son los aspectos más destacados de su vida en su programa: “Gran Hermano” (2010), “Soy una estrella, ¡sácame de aquí!” (2013), “Celebrity Shopping Queen” (2013), “The Summer House of Stars – Celebrity Couples Fight” (2020), “Reality Stars Festival – ¿De quién es la vela más ligera?” (2021), “Reality Stars Battle – Shipwreck En la playa de los sueños” (2022).

‘Agradecida de que la verdad haya salido a la luz’: Iris Cline aúlla en Instagram

En su historia de Instagram, Yvonne Woelke confirma que los chats son falsos antiguos y ya han sido denunciados: “No interactúo, interactúo y lo he sido durante semanas. Fin de la historia”. Iris Cline estuvo tentada de revivir el drama.

“Juré que nunca más volvería a llorar frente a una cámara y mostrar vulnerabilidad”, explica en Instagram con los ojos hinchados. “Pero me alegro de que ahora algunos realmente entiendan por qué perdí a mi esposo, por qué destruyó nuestro matrimonio y que todo fue planeado”.

Yvonne Woelke confirma que el historial de chat que circula actualmente en Internet es falso. Iris Cline sigue haciendo que la supuesta noticia sea muy emotiva. © Captura de pantalla / Instagram / iris_klein_mama_; captura de pantalla / Instagram / yvonnewoelke (fotomontaje)

Y la madre de Daniela Katzenberger (36) continuó: “Siempre lo he dicho desde el principio y todavía hay algunos (…) que no me creyeron y ahora estoy muy agradecida de que la verdad haya salido a la luz”. “Desafortunadamente, eso no cambiará el hecho de que mi esposo todavía está locamente enamorado de esta actriz y nuestro matrimonio está roto después de todo”.

Queda por ver cuándo se resolverá finalmente el escándalo que rodea el caso de Yvonne, Wilkie y Clines. Mientras tanto, Peter Klein explicó por qué quería romper con Iris antes del campamento en la jungla. Fuentes utilizadas: YouTube/Dennys Trash Highlights, Instagram/yvonnewoelke, Instagram/iris_klein_mama