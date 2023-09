Joshua Kimmich: La verdad oculta sobre Hansi Flick tras el 1-4 contra Japón | Deportes

A veces es la palabra la que marca la diferencia.

El segundo capitán comentó tras la derrota por 4-1 ante Japón Josué Kimmich (28) Sobre la situación actual con la selección nacional. Con una gran variedad de palabras sobre los seleccionadores nacionales. Hansi Flick (58).

Que ahora encaja perfectamente ¡Lista de los sucesores de Flick! Fuente: foto

La locutora Valentina Maseri, el experto en BILD Walter Stratten y el director de fútbol de BILD, Christian Falk, revelaron detalles interesantes sobre las declaraciones de Kimmich en el programa de televisión de BILD “State of the League” del domingo por la mañana.

Kimmich sobre Flick y su cambio de posición bajo la dirección del seleccionador nacional: “Al principio ya había decidido que yo jugaría en sexta posición. En el Mundial jugué un partido en la posición de lateral derecho. Por supuesto, Siempre esperas que el entrenador te necesite en una posición diferente”.

Y luego: “Al final del día, tenemos que confiar en que el entrenador toma las decisiones correctas y que sabe lo que es correcto y bueno para el equipo”.

Joshua Kimmich envía un mensaje oculto a Hansi Flick

El curador Maseri pregunta: “¿Le parece que todavía confía en Hansi Flick?”

Stratin: “No”.

Falk: “El texto era: nosotros Él debería Confia en el. No: confiamos en él.

Stratten: “Eso fue un montón de tonterías. Claro, ¿qué tenía que decir? No pudo ejecutar al entrenador frente al micrófono. Pero el mensaje entre líneas fue claro: ya no creemos en él. “

Falk: “Creo que Kimmich no tiene ningún problema en jugar en el lado derecho cuando se le necesita. Fue una semana difícil para él, ya que no le dieron el puesto de capitán (en su lugar, Gundogan obtuvo la capitanía, nota del editor), y ese también fue su Gran objetivo”. Lo que más me preocupa es que Kimmich, nuestro mejor jugador mental, ya no tenga mentalidad cuando se trata de la selección alemana.

Stratten: “¿Está roto?”

¿Qué hay detrás de sus declaraciones? “¡Fleck ruega por la salvación!” Fuente: foto

Falk: “Simplemente hay falta de fe. Esto sólo puede venir del entrenador. ¿Quién puede, sino el seleccionador nacional, decir a los jugadores: muchachos, somos lo suficientemente buenos? Hansi no hace eso. Dice que somos muy malos, peores que Japón. Ninguno de los jugadores tuvo problemas con lo básico. “Creo que tenemos un problema de entrenamiento”.