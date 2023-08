Kaufland de Dr. New Potato Chips Pizza. Oetker está enojado

tz consumidor

de: Bettina Menzel

está dividido

Dr. Oetker lanza una pizza con salchicha y papas fritas (avatar). © IMAGO / imageBROKER / Isai Hernández

Dr. Oetker lo ha vuelto a hacer: después de la pizza de dedos de pescado, una pizza de edición limitada con salchichas y papas fritas ahora llega a los estantes refrigerados. Emoción en la red y buen marketing para el grupo.

Bielefeld – con el Dr. Oetker Los negocios están prosperando. La demanda de pizza para llevar apenas sufre la alta inflación. Quizás el marketing inteligente sea parte de la receta del éxito: a intervalos regulares, el Dr. Oetker’s Pizza está en el mercado, donde las opiniones difieren, y por lo tanto proporciona mucha conversación. Después de la pizza de dedos de pescado, y los italianos deben ser fuertes ahora, viene la pizza con papas fritas y salchichas.

Dr. Oetker saca al mercado pizza con patatas fritas y salchichas: siguen las críticas

En el Texto comercial para pizza de salchicha El grupo admite que sus creaciones de pizza giran en torno al marketing. “Las variantes inusuales siempre atraen la atención de los fanáticos de la pizza congelada y un gran interés en comprarla”, dice. El diseño exótico debería estar disponible en el congelador a partir de septiembre. “Cuando la vida te da salchichas, ponlas en pizza con papas fritas. El viejo dicho italiano”, bromeó la empresa familiar alemana en Twitter el martes, publicando una foto del “Ristorante Pizza Würstel e Patatine”.

La red está rota. “Bahh no, por favor di que es una broma”, escribió un usuario en Twitter (que recientemente pasó a llamarse X). “Nunca bromeamos cuando se trata de perritos calientes”, admitió el Dr. Oetker regresa con facilidad. “Es sólo temporal, ¿no?” Otro usuario espera un final rápido para el fantasma. La compañía de alimentos pudo calmar las cosas y solo respondió brevemente: “Edición limitada”. En otro comentario, la indignación era palpable: “¿Estás loco?”. sólo dije. En opinión de Kaufland, la nueva pizza fue creada por el Dr. Oetker parece bastante predecible. “Un asteroide que se dirigiera al planeta nos habría sorprendido menos”. escribió la empresa en Twitter.

Pizza de salchicha: la pizza preparada contribuye al crecimiento de Dr. Grupo Oetker

En Italia, las salchichas en la pizza no son tan raras como podría parecer a primera vista. Al contrario: “Würstel e Patatine” es uno de los clásicos en muchos restaurantes italianos. Algunos clientes lo saben muy bien: “¡Lo has adivinado! Lo malo es que ni siquiera puedo enfadarme contigo porque la pizza es un éxito en Italia”, escribió un usuario en la publicación. Tanta comprensión provocó una confusión simulada en el equipo de redes sociales: “¡Lo sabíamos! Sin embargo, es extraño que anuncies pizza de salchicha hervida y no la odies. Primero tenemos que resolver nuestros sentimientos”, fue la respuesta en broma.

A pesar de los muchos comentarios críticos, muchos usuarios entendieron completamente la nueva creación. Aún más controvertida fue la pizza de dedos de pescado, que la compañía anunció el 1 de abril de 2022, que aún no era una broma de April Fool. Sin embargo, la responsabilidad de esta creación no recae únicamente en la empresa familiar: un usuario de Twitter, el Dr. Oetker parece haber hecho realidad la pizza.

La exageración en torno a las nuevas creaciones de pizza parece estar dando sus frutos: las ventas netas consolidadas de Dr. Según el informe anual, el precio de Oetker subió un 11,6 por ciento a 6.500 millones de euros el año pasado. Ventas en el departamento de alimentos con marcas reconocidas d. Oetker y Conditorei Coppenrath & Wiese aumentaron el año pasado un 7,5 por ciento a casi 4.000 millones de euros, sobre todo debido a los precios más altos. Con ánimo de lucro, la empresa familiar Dr. Oetker tradicionalmente sin información (bme con dpa).