KERSTEN OTT: Nueva publicación – no relacionada con Schlager

Con canciones como “Die immer lacht” y “Regenbogenfarben”, Kerstin Ott se ha abierto camino en la élite de la industria del éxito. El hombre de 41 años se ha vuelto indispensable en los principales espectáculos musicales como los de Florian Silbereisen, Giovanni Zarrella, Stefan Mrss and Co.

Pero lo que sus fans no sospechan: en el fondo, Kristen Ott ya está construyendo un segundo pilar. Junto con su esposa Carolina y su manager Holger Storm, la diva del pop fundó su propia compañía, y esto no tiene absolutamente nada que ver con la música.

Kristen Ott ahora alquila ovejas

Como todos sabemos, nunca está de más tener un plan B. Así se dice que Kerstin Ott ya sucumbió a los empresarios. Junto con su esposa y un amigo en común, el músico fundó una startup, que ya se está expandiendo. El proyecto parece estar dando sus frutos. ¿Pero qué significa todo eso?

Los fieles seguidores de Kerstin Ott ya saben que Berlín está totalmente comprometida con el bienestar animal. Mientras tanto, a la cantante se le ocurrió una idea de cómo combinar el bienestar animal y la protección del medio ambiente. Kerstin ahora alquila ovejas con Karolina y Holger. Bajo el nombre “Lawn Mower Hire (Let Määähen)” median ovejas para ayudar con la jardinería y el paisajismo.

“Más respetuoso con el medio ambiente no es posible. No hay consumo de electricidad y combustible. Las pezuñas de las ovejas compactan y aflojan el suelo, la hierba se espesa y se fertiliza al mismo tiempo “, explica Kirsten Ott a” Schlager.de “. Y además: “Las ovejas también pastan donde no se puede llegar con una cortadora de césped. Incluso los terrenos y pendientes inaccesibles no son un problema para las ovejas. Además, es orgánico y sostenible. “La oferta ya se está utilizando tan ampliamente que pronto se abrirá una segunda sucursal.