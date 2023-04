La familia Speyer y Hertek huyeron a Argentina

La noche de la masacre: la familia Speer huye de Hertek en 1938. Ahora Willy Kreutzenberg visitó a los descendientes en Buenos Aires y experimentó cosas maravillosas.

El autor invitado Willi Creutzenberg fue profesor de historia y política. Hertecker se ha ocupado durante mucho tiempo del nacionalsocialismo y los horrores que esta vez trajo consigo. En este contexto, estudió activamente la vida judía en Hertek durante su retiro. Después de eso, leyó muchos archivos, buscó en algunos archivos y habló con muchos familiares de las víctimas. A través de su investigación, conoció a la familia Speyer. Esto es lo que dice sobre reunirse con ellos en Argentina:

Por Willie Kreutzenberg

Hacía tiempo que tenía la idea de visitar a Esteban Speyer y otros miembros de la familia Speyer de Hertec que vivían en Buenos Aires. Conozco a Esteban Speyer desde hace casi 30 años. En 1990, comencé mi investigación sobre la historia judía de Hertek, luego de una decisión del consejo de 1988, nunca implementada, invitando a antiguos residentes/descendientes judíos al aniversario de la ciudad. Pronto encontré una conexión con Klaus Speer y su segundo hijo Esteban a través de Lange, la viuda establecida en Hertek.

Spears actuó rápidamente y abandonó Alemania menos de seis semanas después de la llamada noche de la masacre del 9 de noviembre de 1938. La “migración aérea” comenzó el 22 de diciembre de 1938. El primer destino es Inglaterra. Desde allí, los cinco Spires, Julius (nacido en 1894), su esposa, dos hijos (nacidos en 1929) y Klaus (nacido en 1931) y la abuela Eugenie, navegaron desde Southampton a Buenos Aires, Argentina en el “Cabo Arcona”. En 1996, Esteban Speyer, representante de la primera generación de la familia Speyer nacida en Argentina, visitó Hertec por primera vez.

En febrero de 1996, Stefan Speer visitó, como profesor, se desvió a Hertec durante tres días con un grupo de estudiantes alojados en diferentes lugares de Alemania (con él, el alcalde Hugo Knauer y Hans-Werner Koch). Foto: Privada











Juntos visitamos a la Sra. Lange, quien compró la “Villa Speyer” de Julius Speyer con su esposo en la década de 1950. Su padre Leopold construyó la villa en la calle principal de Hertek en 1912. Señora. Lange fue la niñera de la pareja en la década de 1930 y siempre se mantuvo en contacto con la familia de Julius. Por supuesto, la bienvenida desde la ciudad de Hertek y la visita al cementerio Zeppelinstrasse, donde están enterrados Leopold Speyer († 1938) y sus padres. Esteban volvió a visitar Hertek unos años después, y nuestro contacto después de eso se limitó a cartas y correos electrónicos.





Sin embargo, en los últimos años, los dos hijos de Esteban han estado en Hertek. El otoño pasado decidimos viajar a Buenos Aires. Nos encantó ponernos al día y hablar con Renate y Klaus Speyer, de 93 y 91 años. Es un viaje muy interesante con encuentros inolvidables. Dos rondas de conversaciones con Klaus, que se hace llamar Claudio en Argentina, giraron en torno a la vida en Alemania, los recuerdos de sus abuelos y el tiempo de su padre en Alemania.

Un amigo de la escuela de Heinrich Happig

Julius Speer fue un amigo de la escuela y compañero de armas de Heinrich Happig durante la Primera Guerra Mundial. Esteban Speyer entregó un recuerdo especial de este período, que tomó de Julius: una edición encuadernada en cuero del Fausto de Goethe de 1912 con una dedicatoria a Julius. Klaus Speer proporcionó media docena de álbumes de fotos con fotos de Hertek, viajes, familia, los hermanos de su padre Julius, etc. Las charlas se desarrollaron en alemán en el apartamento de Klaus Speyer, el “Museo Alemán”, casi en el centro de Buenos Aires. Finalmente, señaló que no había recibido visita de Hertek.

Después de un alocado viaje en taxi, los Kreutzenberg llegan a la casa de Renate Speyer justo a tiempo para la siesta. Ella no mostró nada y los tres charlaron animadamente mientras tomaban helados y pasteles. Foto: Privada

Una conversación con Renate Speyer, de 93 años, es bastante diferente. Durante algunos años ha estado viviendo en una casa de retiro judío-alemana con un gran número de personas que huyeron de Alemania, pero por supuesto también con otros nativos. La casa está en el pequeño pueblo de San Miguel, 30 kilómetros al noroeste del centro de Buenos Aires. Un viaje en taxi de 70 minutos nos llevó a nosotros y a sus dos nietos a su casa. En el camino compramos los helados y pasteles favoritos de Renate Spier.

En una conversación con ella, aprendimos otras cosas de Bochholt sobre el padre Julius y la madre Margot (de soltera Weil). Julius es un típico “provincial”. Le costó adaptarse a la vida en Buenos Aires. No pudo trabajar como abogado de derecho alemán en Buenos Aires, pero se ganaba la vida como socio de la compañía de seguros suiza de Zurich en Buenos Aires. Su hija dice hoy: “Ese no era realmente su trabajo. Era abogado, no hombre de negocios”. logrado Discutió ante el tribunal regional con el entonces alcalde de Colonia, Konrad Adenauer, con quien a menudo tuvo que tratar en los tribunales.

También aprendimos de ella que Julius Speer era muy conservador. Como hija, era “paradójicamente” feliz. Su madre, que proviene de una rica familia textil, está un poco triste. Como una “dama noble” trató de educar a su hija de esa manera. “Salió fundamentalmente mal”, dijo con una carcajada.

Además de conocer a dos espías expatriados (Renate y Klaus), también conocimos a muchos familiares de la generación de hijos y nietos, algunos de los cuales estuvieron accidentalmente en Buenos Aires porque viven en otros lugares, por ejemplo Cracovia y Berlín. Los jóvenes estaban muy interesados ​​en la historia familiar y todos hablaban bien el alemán, lo que nos convenía como alemanes que no hablamos muy bien el español. Una experiencia única de todas en cuanto a experiencias en lugares como Salta, Cafeate y Mendoza, estando solos.









Más artículos de esta categoría se pueden encontrar aquí: Herdecke / Wetter