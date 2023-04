¿Por qué los sacerdotes siguen siendo héroes aquí?

Buenos Aires. “Gracias” está escrito en la pared de la casa. Aquí hay un retrato que muestra a José de Paula, a quien todos llaman Padre Pepe. A veces, la gente pintaba un pequeño monumento en su honor en la pared de la esquina de la calle como señal de gratitud. Muestra su pelo largo y su barba poblada.

Lea más después del anuncio

Lea más después del anuncio

El Padre Pepe es un cura de los pobres pero parece una estrella de rock. Él está ahí para las personas que ven el abismo de la vida todos los días. No les dice cómo vivir, sino que vive entre ellos, habla su idioma, conoce sus preocupaciones y lucha por ellos. Tiene acceso a los más poderosos, como el presidente Alberto Fernández o la vicepresidenta Cristina Kirchner, que visitó las villas cuando era arzobispo Jorge Bergoglio de Buenos Aires y luego visitó las villas con el papa Francisco.

En memoria del Padre Pepe: el muro de una casa en un barrio pobre de Buenos Aires. © Fuente: Tobias Buyers

Pero no es su asociación con celebridades argentinas lo que lo hace tan popular. Es su enfoque realista y su lucha por mejorar las condiciones de vida de los pobres. El Padre Pepe transita por las clases sociales de su país, lucha por mejoras concretas en las condiciones de vida, es un hacedor, no un teórico, no un obstruccionista. Él es la voz del pueblo, por así decirlo. Una cualidad que la iglesia en Alemania ha perdido en algún momento de su camino hacia el siglo XXI es vital para tener un futuro.

Lea más después del anuncio

Lea más después del anuncio

“Muchos están desempleados, y los pocos trabajos que hay son muy peligrosos. Por eso muchos son ilegales, se dedican a la delincuencia. Muchos trabajan en el sector informal, es decir, sin contrato, sin seguridad social. Su vida es un baile diario en en la cuerda floja, todos los días hay una amenaza de caer al abismo”, dijo el padre Pepe. Describe la realidad de la vida en términos descarnados. Hay programas sociales del gobierno nacional. Ayudan un poco, dice. “Pero nosotros todos quieren que la Argentina vuelva a ser como antes. Porque Argentina alguna vez tuvo pleno empleo, pero eso ya pasó”.

La inflación empuja a más y más personas a la pobreza

La situación actual se ve diferente: una tasa de inflación de más del 100 por ciento año tras año se come los salarios y no hay ahorros. Una tasa de pobreza de alrededor del 40 por ciento captura a una gran parte de la población que no teme al futuro porque la realidad es bastante mala. Esta pobreza en Argentina es diferente a la pobreza en Alemania o Europa. Porque la pobreza en los barrios marginales de Buenos Aires significa falta de acceso a agua potable, alimentos, infraestructura, poder judicial, justicia. Esto significa caer en el trabajo infantil, la prostitución forzada o el tráfico de drogas. Cuando llegan los autobuses, se tarda dos o tres horas en viajar desde los barrios marginales hasta el centro de la ciudad y de regreso por la noche. Esto afecta su crianza. Porque las madres que limpian el pueblo o los padres que vuelan la basura, no ven a sus hijos en toda la semana. Porque todo su día consiste en ocho horas trabajando en algún lugar y otras cuatro o seis horas viajando allí.

Los artículos esenciales como el agua embotellada, las medicinas y los comestibles son muy caros. Se está volviendo difícil pagarles todos los días. Padre Pepe, Sacerdote de los Pobres en Buenos Aires

El Padre Pepe vive en esta intersección entre la pobreza y la desesperación por un lado y la lucha por hacer algo al respecto por el otro. Cuando habla, escuchan los poderosos, los medios de comunicación, porque tiene conocimiento de la vida de los que no tienen prácticamente nada. La voz del Padre Pepe es clara e inconfundible, no agresiva, pero sí exigente. Acentúa sus explicaciones con gestos, luego sus manos vuelan en el aire. Es un abogado de los pobres.

READ Argentina en carrera por la victoria: la súbita unidad argentina - Política Lea más después del anuncio

Lea más después del anuncio

“La mayoría de los artículos esenciales como agua embotellada, medicamentos y comestibles son muy caros. Se está volviendo difícil pagarles todos los días”, dice, y agrega que los pobres lo entienden porque mantiene las cosas muy simples y al grano. En términos concretos, los comedores populares de las iglesias en los distritos de clase trabajadora ahora son frecuentados por personas que realmente tienen trabajo pero cuyos salarios son insuficientes para pagar sus necesidades diarias. “Hay gente que antes no estaba”, observa el padre Pepe. Desde que la pandemia golpeó fuerte a la economía argentina, ha sido: “Todo esto es muy preocupante”.

Enfréntate a ti mismo en lugar de dictar cómo debes vivir: Padre Toto. © Fuente: Tobias Buyers

Padre Toto y Padre Pepe han estado sirviendo aquí por muchos años. Él también es un hacedor y toma la carretilla en sus manos para avanzar en los trabajos de construcción del templo. Su iglesia y su hogar son el último puerto de escala, un lugar donde pueden respirar antes de que las duras garras de la pobreza los arrastren de regreso a una vida impredecible. En una esquina de la calle, la gente está cavando en la tierra en busca de algo reciclable. “La pobreza tiene sus propias leyes”, dice el Padre Toto. Y sus propias reglas. Determina dónde viven los sacerdotes para los pobres, la realidad, no un libro de leyes, no la Biblia. Debido a esto, los sacerdotes de los pobres desarrollaron un notable grado de independencia. Tomas decisiones rápidas y burocráticas basadas en la ubicación. También hay discusiones entre sacerdotes por los pobres, por ejemplo, sobre el tema del aborto. Aquí es donde chocan la doctrina de la iglesia y la vida cotidiana. Es difícil para una madre que ya tiene cuatro hijos aceptar la realidad de la vida aquí mientras está embarazada de un quinto hijo.

El Padre Paco inspira a los políticos

Francisco Oliveira, conocido como el Padre Paco, es un emprendedor político. Es firmemente de izquierda, tiene excelentes conexiones con Cuba y siempre marcha al frente cuando hay que representar los “intereses argentinos”. Recientemente inició una huelga de hambre temporal por una disputa sobre la propiedad de un multimillonario británico en la frontera entre Chile y Argentina. por unidad “La huelga del vino hubiera sido más difícil porque me encanta el vino argentino”, bromea el hombre esbelto con una voz que revela su afición por fumar. Luego dice con seriedad: “Aquí estamos viviendo los efectos del período colonial. La gente está pagando el precio por ello”, dice el español nacionalizado desde hace mucho tiempo. Por eso lucha por los derechos de los argentinos, o eso cree. Al menos tiene un punto.

El Padre Paco lucha por los “derechos argentinos”. © Fuente: Tobias Buyers

Lea más después del anuncio

Lea más después del anuncio

La gente los sigue como lo hicieron la última vez en la procesión del Papa Francisco. Llamando al Padre Pepe y al Padre Toto, acudieron miles de pobres. Se trata de un tema serio: la influencia cada vez mayor de la mafia de las drogas, que se alimenta de niños y jóvenes como un monstruo. Padre Pepe dice que ninguna niña o niño debe ser adicto a las drogas. Mientras otras partes del país consideran leyes más estrictas, el padre Pepe nuevamente habla por los pobres y su perspectiva sobre este desarrollo social: “Debemos escuchar el sonido de las balas de los narcotraficantes, pero también la voluntad de la gente. Sus barrios son lugares saludables”. donde sus hijos puedan crecer”. Porque los barrios más saludables son menos caldo de cultivo para el crimen organizado.

Dirigiéndose a los rostros de los políticos prominentes que habían venido a firmar su llamamiento, dijo: “Qué bueno verlos a todos sentados aquí. Sindicalistas, políticos de todos los ámbitos de la vida, de diferentes rincones. Cuando regrese a sus sesiones, no ponga el tema en el número 14, póngalo en el número uno.