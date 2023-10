La operación podría durar un año: ¿cuáles son las tácticas detrás del ataque terrestre israelí?

Los soldados israelíes no penetraron en la Franja de Gaza el fin de semana pasado excepto en una zona pequeña y con algunos tanques. Hay varias teorías sobre la invasión limitada. La evidencia sugiere un proceso más largo.

Cuando los tanques israelíes entraron en la Franja de Gaza el viernes y el sábado por la noche, muchos asumieron que la invasión se había anunciado hacía mucho tiempo. Pero en realidad el uso fue limitado. Según su propia declaración, el ejército israelí bombardeó la Franja de Gaza con “potencia de fuego sin precedentes”, lo que provocó un apagón en la red y la conectividad a Internet. Gaza era como una caja negra de la que no se filtraba información. Sólo las transmisiones en vivo de la BBC y otros medios capturaron fotografías y videos de los ataques con misiles que tiñeron el cielo negro de un rojo intenso minuto a minuto. Sin embargo, apenas se habla de un ataque terrestre a gran escala en una zona amplia.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, describió la invasión aparentemente limitada como la “segunda fase” de la guerra con Hamás. Ex funcionarios israelíes dijeron que el objetivo principal era maximizar la potencia de fuego contra Hamás y mantener sus pérdidas lo más bajas posible. “Tiempos financieros” (pie). Al mismo tiempo, Israel está tratando de no arrastrar a otros adversarios como Irán o Hezbolá a la guerra.

Durante sus operaciones nocturnas, las primeras incursiones llevadas a cabo por las fuerzas armadas israelíes tuvieron lugar en el norte y centro de la Franja de Gaza: cerca de Beit Hanoun en el norte y cerca de Bureij en el centro de la Franja de Gaza. Un vídeo que circula en las redes sociales muestra los avances israelíes en la calle Salah al-Din, la principal carretera que atraviesa la Franja de Gaza. En el vídeo, que fue filmado desde un automóvil, se puede ver a un tanque israelí disparando desde lejos contra un automóvil que se acerca. Como Hamás y los palestinos no tienen tanques, debe ser un tanque israelí.

La cirugía puede tardar hasta un año.

Según el Financial Times, algunos expertos militares creen que este enfoque indica que Israel podría intentar rodear gradualmente la ciudad de Gaza, desde el norte y el sur. Los funcionarios israelíes han afirmado durante mucho tiempo que la ciudad es la base de gran parte de la infraestructura militar de Hamás. El general de brigada Gilad Kenan, de la Fuerza Aérea de Israel, dijo el sábado que unos 100 aviones de combate dispararon cientos de misiles durante la noche y destruyeron cientos de objetivos de Hamás. “El objetivo es claro: destruir todo lo relacionado con Hamás”.

Pero también hay motivos para atacar una zona pequeña a nivel táctico. Esto facilitó que las fuerzas terrestres recibieran apoyo aéreo a medida que avanzaban, una cobertura importante en partes del norte de la Franja de Gaza, donde Hamás ha estado preparando medidas defensivas durante años. “No estamos arriesgando nada”, dijo al Financial Times Amir Avivi, ex subcomandante de la División de Gaza de las FDI. Y añadió: “Cuando nuestros soldados maniobran, lo hacemos con una enorme artillería y 50 aviones volando sobre nosotros, y destruimos todo lo que se mueve”.

Otra razón para enviar menos tropas a la Franja de Gaza puede ser que Israel se ve obligado a desplegar fuerzas en cuatro frentes. Los ataques lanzados por la milicia libanesa Hezbollah en la frontera con el sur del Líbano provocan la restricción de fuerzas que el ejército israelí no puede desplegar en la Franja de Gaza. Detrás de los diferentes escenarios de amenaza en varios frentes se esconde el llamado “principio de sobresaturación”, dice el coronel austriaco Markus Reisner en ntv.de. Se puede ver claramente que las dos organizaciones terroristas locales Hamás y Hezbollah, y en segundo plano Irán, están tratando de vincular a Israel y sus aliados en varios frentes, para que no puedan concentrar todas sus fuerzas centralmente en la Franja de Gaza.

Según el Wissenschaftler Yaakov Amidror del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América y el Consejo de Seguridad Nacional, este también es el caso, hay una gran cantidad de personas en el país, no hay duda de la situación, esto es lo que “ permanecerá en un segundo plano”, pero cht schnell abgeschlossen werden ¿Podrías? Dijo: “El objetivo no es un objetivo táctico que alcanzaremos mañana”. Según el informe, se espera que dure entre seis meses y un año.

“¿Quién dice que será un gran ataque terrestre?”

Se dice que los primeros enfrentamientos entre Hamas e israelíes tuvieron lugar el domingo en el paso fronterizo de Erez. Se dice que los terroristas de Hamás salieron de un túnel cercano. Sin embargo, la resistencia que enfrentaron las fuerzas israelíes no fue significativa, dijo el corresponsal militar y escritor Amos Harel, según el Financial Times.

Las fuerzas israelíes avanzaron de tres a cuatro kilómetros hacia la Franja de Gaza, pero aún no han participado en combates urbanos. “La lógica parece ser ejercer presión y obligar a los combatientes de Hamás a salir de sus túneles y luego atacarlos”, dijo Harel. “Lo único peor que luchar en zonas urbanas es luchar bajo los escombros urbanos”, dijo al Financial Times Eyal Holata, que fue jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel hasta principios de año. “Hay muchos lugares donde pueden esconderse y tender emboscadas”.

Aún no está claro por qué Hamás no disparó más misiles antitanque contra vehículos israelíes. Sin embargo, la reacción de Hamás no dice nada sobre futuros ataques terrestres. La evaluación errónea de la inteligencia israelí sobre las capacidades e intenciones de Hamás salió a la luz el 7 de octubre.

Aún no es posible determinar cómo avanzarán las fuerzas armadas israelíes en la Franja de Gaza en función de su avance inicial. El portavoz de las FDI, Aryeh Sharoz Shalikar, dio una pista a NTV antes de que comenzara el ataque el viernes: “¿Quién dice que será un ataque terrestre importante?” Los pinchazos con agujas también pueden producir resultados.