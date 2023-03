Lea Schuller del Bayern de Múnich critica a los mejores clubes como el Dortmund | Deportes

El martes llevó al Bayern a ganar la Champions League al Arsenal (1-0), y el sábado, el equipo de Múnich convirtió en victoria el primer partido ante el Wolfsburgo (1-0) y encabezó la Bundesliga tras ser sustituido. ¡Pero ahora Leah Schuller (25) está teniendo un impacto impresionante fuera del campo! ¡Delantero nacional en la portada de Vogue Alemania!

En una serie de fotos, Schouler presenta principalmente ropa elegante en la revista de moda de fama mundial. La mujer de Munich, que secretamente prefiere usar jeans o pantalones de chándal, explica: “Cuando voy de compras después del entrenamiento, no necesito usar ropa. No soy de vestir, pero me gustan los pantalones. La razón por la que Lo hice mi objetivo: si trabajo más tarde después del fútbol, ​​quiero usar pantalones para ir a la oficina”.

A Schuller no le gustan sus orejas

También le encanta usar aretes, por alguna extraña razón. “Uso aretes porque creo que me veo horrible sin ellos. Simplemente no me gustan mucho mis orejas”, dice Schuller: “En realidad es estúpido embellecerlos y acentuarlos, porque entonces realmente llaman la atención. Pero creo que eso lo hace aún mejor. Siempre los uso hasta que comienzo el juego, y luego tengo que sacarlos del campo por el riesgo de lesionarme”.

Relación a distancia con un marinero

Schuller también habla de su relación a larga distancia con la regatista profesional austriaca Lara Wadlau (28). “Ambos somos atletas profesionales, por lo que nos entendemos, porque todos saben que eso es pasión y no quieres quitarle eso al otro”, dice ella. “Pero, por supuesto, es difícil para una relación cuando no se ven a menudo. Lo hacemos ahora, y después del final de nuestras carreras solo tendremos unos 30 años, y luego viviremos toda nuestra vida juntos”. ”

Críticas a los grandes clubes

Schuller critica a los principales clubes alemanes, como el Borussia Dortmund, por no invertir de forma constante en el fútbol femenino. “Parece que estos equipos solo se crearon por la presión del público. Estos clubes ahora tienen equipos femeninos, pero juegan en la liga local y apenas ascienden”, dice la delantera. Ella afirma: “Sería más que deseable que los grandes clubes que buscan jugar con éxito en la Bundesliga o incluso ganar títulos de campeonato se propongan objetivos igualmente ambiciosos en el fútbol femenino.