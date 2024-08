Los astronautas están atrapados en la Estación Espacial Internacional y la NASA tiene que tomar una decisión difícil

Hogar sepamos

El astronauta de la NASA Sonny Williams y el astronauta Butch Wilmore durante el lanzamiento del Starliner. © Imagen Allianz/DPA/NASA/AP

Una misión de ocho días a la Estación Espacial Internacional se convirtió en una misión de once semanas para dos astronautas de la NASA. ¿La NASA les permitirá volar en la cápsula Starliner de Boeing?

WASHINGTON, D.C. – El 5 de junio, el astronauta de la NASA Sonny Williams y su colega Butch Wilmore despegaron hacia la Estación Espacial Internacional (ISS) a bordo de la cápsula espacial Starliner de Boeing. Su misión: durante una estancia de unos ocho días, averiguar si la nueva nave espacial podría utilizarse en futuras misiones con astronautas. Sólo cuando el Starliner esté certificado por la NASA para transportar personas podrá utilizarse para vuelos de rutina a la Estación Espacial Internacional.

Pero han pasado once semanas desde el lanzamiento de Starliner y Williams y Willmore todavía están en el espacio. Las pruebas que se suponía que debían realizar los dos ya se completaron hace tiempo, pero hay un problema: la NASA no está segura de si el Starliner podrá devolver a los dos astronautas a la Tierra de manera segura. Durante la maniobra de atraque hubo problemas con algunas boquillas de control que aún no han sido completamente aclarados. Las pruebas realizadas en la Tierra y en el espacio aún no han proporcionado respuestas claras.

Astronautas de la NASA varados en la Estación Espacial Internacional: ¿Regresarán con la nave Starliner?

Estos hechos han hecho dudar hasta ahora a la NASA: ¿Debería colocarse al astronauta en la cápsula, que podría tener problemas en el viaje de regreso a la Tierra? Este es un tema delicado porque Starliner, como cualquier otra sonda espacial que regresa a la Tierra, se encuentra en un viaje caluroso. Esto debe tomarse literalmente: cuando vuelve a entrar en la atmósfera terrestre, la cápsula se calienta extremadamente: el material debe soportar más de 1.000 grados Celsius cuando la sonda espacial cae a la Tierra.

Previamente, las boquillas de control de la cápsula deben alinear correctamente el Starliner para el reingreso; si esto falla, la cápsula podría separarse. Cualquiera que haya seguido los vuelos espaciales durante mucho tiempo recordará el accidente del transbordador espacial “Columbia” en 2003. En este caso, el sistema de protección térmica del transbordador falló, después de haber sido dañado durante el lanzamiento. El transbordador explotó al volver a entrar en la atmósfera de la Tierra, matando a las siete personas a bordo.

El problema del “Starliner” de Boeing: ¿La NASA está arriesgando a sus astronautas?

Actualmente no está claro si la NASA está dispuesta a correr este riesgo. El administrador de la NASA, Ken Bowersox, habló recientemente de “discusiones dolorosas” en este contexto. El propio Bowersox era astronauta de la NASA y estuvo a bordo de la Estación Espacial Internacional durante un período de tiempo no planificado cuando a los transbordadores espaciales ya no se les permitió despegar después del accidente del “Columbia”. El jefe de la NASA, Bill Nelson, confirmado en el podio

La nave espacial Boeing Starliner se acerca a la Estación Espacial Internacional el 6 de junio de 2024. (Foto de archivo) © NASA

De hecho, hay otra forma en que Williams y Willmore podrían regresar a la Tierra sin el Starliner, pero no del todo sin él. Un astronauta podría regresar a la Tierra en una cápsula Crew Dragon de SpaceX, pero existen problemas prácticos y políticos. Después de todo, la cápsula SpaceX fue operada por la NASA al mismo tiempo que el Starliner, por lo que SpaceX y Boeing son competidores directos.

La NASA podría devolver a los astronautas con una cápsula SpaceX

Aunque Crew Dragon lleva varios años volando de forma fiable a la Estación Espacial Internacional y pronto llevará una tripulación regular a la órbita terrestre por segunda vez, Starliner sigue plagado de problemas. Todo empezó con el primer vuelo a la Estación Espacial Internacional, que en aquel momento todavía no estaba tripulada: el Starliner nunca llegó a su destino y sólo después se realizó un segundo vuelo de prueba, pero los problemas continuaron después.

En pocas palabras: si una cápsula de SpaceX “rescata” a los astronautas varados en la Estación Espacial Internacional, probablemente perjudicaría mucho a Boeing e incluso podría ser el final del programa Starliner. Esto, a su vez, sería malo para la NASA, que explícitamente quería una segunda opción para transportar ellos mismos a los astronautas al espacio.

La cápsula Starliner de Boeing despegó a bordo de un cohete Atlas V desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral el 5 de junio para un viaje a la Estación Espacial Internacional. © John Rau/Image Alliance/DPA/A.B

Los astronautas de la NASA necesitarán trajes espaciales de SpaceX

También existen problemas regulatorios al regresar con una cápsula SpaceX: Williams y Wilmore necesitarán nuevos trajes espaciales porque los trajes de Boeing no funcionan con la cápsula “Crew Dragon”. Se espera que la próxima cápsula de SpaceX vuele a la Estación Espacial Internacional con sólo la mitad de la tripulación para dejar espacio a los astronautas varados. Luego, la cápsula regresará a la Tierra en febrero con la tripulación adicional de Williams y Wilmore.

Hasta ahora, el próximo lanzamiento de la cápsula “Crew Dragon” se ha pospuesto a tiempo para que los funcionarios tengan tiempo suficiente para tomar una decisión. Parece muy posible que los astronautas de la NASA regresen a la Tierra en una cápsula espacial diferente a aquella en la que despegaron. Esto fue nueve meses después de que emprendieron una misión que se suponía que duraría sólo ocho días. (factura impaga)