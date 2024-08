¿Superluna en agosto de 2024 hoy? Cuando la luna azul brilla en el cielo

Hogar sepamos

La luna llena saldrá sobre el Banco Central Europeo en Frankfurt el 19 de agosto de 2024. No es sólo luna llena, sino también una “luna azul”. La luna también aparece como una supuesta superluna, aunque por definición se le escapa por un pelo. © Imago/Florian Juul

Un espectáculo celestial inusual en agosto. Aparece una luna llena azul, erróneamente llamada superluna.

Munich – Agosto es uno de los meses más populares del año para los entusiastas de la astronomía. Además Perseidas y auroras borealesel No sólo en Bavierapero ha dejado un espectáculo en toda Alemania, y la próxima luna llena de agosto podría volver a causar gran expectación. Porque el 19 de agosto el satélite de la Tierra vio la primera superluna del año e inmediatamente provocó una escena de doble luna.

Supuesta superluna en agosto de 2024: ¿a qué hora estará la luna llena azul en el cielo?

Pero, ¿qué es exactamente una superluna y cuándo se puede admirar la luna llena azul en toda su belleza? El término superluna fue acuñado en 1979 por el astrólogo Richard Noll para definir una condición en la que la luna se encuentra “al 90% de su posición más cercana a la Tierra”, explica. NASA Hasta la fecha.

Esta “superluna” ha captado la atención del público porque es la más grande y brillante de las lunas llenas del año. Ésta es una de las razones por las que esperamos con impaciencia la primera luna llena de agosto. Sin embargo, por definición, la luna llena de hoy no es en realidad una superluna y, por lo tanto, no será la primera superluna de 2024. Después de todo, la luna no alcanza su punto más cercano a la Tierra (perigeo) hasta el 21 de agosto, a las 7:02 a.m. (CEST) con una distancia de 360.196 km. Según la definición, la luna llena de hoy se aleja del estado de la luna gigante por 196 kilómetros.

¿Qué es una superluna? La superluna es la luna llena o luna nueva que se encuentra a no más de 360.000 kilómetros de distancia del centro de la Tierra. ¿Qué distingue a la superluna? Debido a que la Luna está más cerca de la Tierra de lo normal en el momento de una superluna, la luna llena en el cielo nocturno parece entre un 7 y un 14 por ciento más grande en el cielo nocturno que en los días lunares normales. La diferencia corresponde a la diferencia entre una moneda de un euro y una moneda de dos euros. A medida que aumenta el área, la Luna refleja más luz solar, haciéndola parecer notablemente más brillante. ¿Es la superluna más grande y más brillante? A una distancia de 360 ​​mil kilómetros, es una luna gigante. La superluna no sólo parece más grande en el cielo, sino que también parece hasta un 30% más brillante, porque su superficie parece más grande y llega más luz a la Tierra, según la NASA. Por otro lado, cuando la Luna está en su punto más lejano (406.740 kilómetros), parece hasta un 14 por ciento más pequeña, según la NASA.

Pero, ¿cuándo exactamente será visible en el cielo la supuesta primera superluna en 2024? Según el portal especializado starwalk.espacio La luna llena alcanzará su punto máximo en Alemania la tarde del 19 de agosto a las 20:26 horas. Otros expertos estimaron el brillo total de la superluna, que también es una luna llena azul, a las 8:25 pm del 19 de agosto.

Según Weather.com, muchos románticos y observadores de estrellas en Alemania tienen la oportunidad de sacar provecho de su dinero y maravillarse con la supuesta superluna. A principios de semana, los románticos y los observadores de estrellas obtienen el valor de su dinero cuando la luna brilla grande y brillante en el cielo.

Clima para la supuesta superluna en agosto: los entusiastas de la astronomía podrán disfrutar de la luna llena

Porque la superluna sale en Alemania el lunes entre las 20.30 y las 21.15 horas. Por eso la luna llena de agosto será claramente visible en muchos lugares de Alemania. Sólo Baviera es una excepción debido al clima. Especialmente en el sur Baviera Las nubes continúan y oscurecen la luna. También en Será Munich debido al clima. Probablemente no habrá oportunidad de maravillarse con la superluna mientras esté tan al norte como está. Núremberg Es probable que los cielos permanezcan mayoritariamente despejados.

Superluna en agosto de 2024: ¿Cuándo sale la luna llena en Alemania? Berlín, 20:41 horas

Hamburgo, 20:58 horas

Fráncfort, 20:52

Colonia, 21:02

Múnich 20:35

Pero todavía se puede observar la supuesta superluna del 20 de agosto. Pero así son las cosas allí. clima-La imagen puede ser diferente. Porque mientras que en gran parte de Alemania las posibilidades de ver una superluna disminuyen significativamente, en Baviera aumentan las posibilidades de ver una superluna. Pero ya no brilla en todo su esplendor. Además de la magia de la primera superluna del año, la luna llena de agosto de hoy tiene otra característica especial. Porque esto, como arriba El año 2023 también está catalogado como superluna azul.

Luna Llena Azul en agosto de 2024: ¿Por qué el fenómeno celeste se llama “Luna Azul”?

Una “luna azul”, que en alemán se traduce como “luna azul”, es un raro evento lunar que sólo ocurre en promedio cada dos años y medio. Suele indicar la segunda luna llena dentro de un mes calendario. Este fenómeno surge de la diferencia entre el ciclo lunar, que dura unos 29,5 días, y nuestros meses, que duran entre 28 y 31 días.

Sin embargo, la luna llena de agosto no es la segunda en un mes, sino la tercera de cuatro lunas llenas durante una temporada astronómica. Entre el solsticio de verano de junio y el equinoccio de septiembre hay cuatro lunas llenas, la tercera de las cuales también se llama “luna azul”.

Sin embargo, el nombre es algo engañoso, porque… luna No brilla azul. Alternativamente, la definición puede remontarse a la frase inglesa “once in a blue moon”, que se traduce como “una vez cada año jubilar”.

¿Cuándo llegará la próxima superluna a Alemania?

Afortunadamente, si el clima no coopera con la supuesta primera superluna del año en agosto de 2024, los fanáticos no tendrán que esperar mucho. La próxima superluna se verá el 18 de septiembre de 2024.

Esta luna llena también cumple con la definición de superluna, ya que su órbita pasará a menos de 360.000 kilómetros del centro de la Tierra.