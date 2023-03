Los hermanos relajados se ríen tanto de los traficantes que se separan

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

Con “Bares for Rares” no todo trae mucho dinero a los vendedores. Subestimados por su silla de estilista, dos clientes desechan su look.

Polheim: puede ser muy agradable: encuentras un artefacto polvoriento en el ático, lo llevas a las salas de ventas “Bares for Rares” y los comerciantes te ofrecen un gran precio. Desafortunadamente, sin embargo, no todo lo que llega a la basura de ZDF paga sumas récord, algo que Sebastian y Oliver Kester ahora sienten de primera mano.

Me sopla: Los hermanos le piden a Bares Rares 8.000 euros por una silla

A pesar de toda la experiencia que pueden demostrar los profesionales de Bares for Rares, las opiniones a menudo difieren sobre el valor de la pieza. En el mejor de los casos, las estimaciones de los crupieres superan las estimaciones de los expertos, pero en muchos casos es al revés, y la cantidad de dinero que se ofrece al cliente antes de que llegue el gran premio en la mesa del crupier se vuelve difícil de alcanzar. Sebastian y Oliver Kester, que quieren ganar mucho dinero con una silla de diseño de su difunta madre, también se llevarán una desagradable sorpresa.

Por su silla de diseño, a Sebastian y Oliver Kester solo se les ofrecen 1500 € en “Bares for Rares”, una cantidad de la que los hermanos solo pueden reírse. © Screenhsot / ZDFmediathek / Bares für Rares / episodio del 27 de febrero de 2023 (fotomontaje)

“Si vendiéramos la silla, nuestros corazones llorarían”, explica Sebastien Kester, pero los 8.000 euros que los hermanos esperan obtener del asiento noble, que parece un arpa, deberían ser un maravilloso consuelo. Al reunirse con el moderador Horst Lichter (61 años) y el experto Detlev Kummel (54 años), resulta que lo más probable es que hayan puesto el listón demasiado alto. “Vaya, me sorprende”, dice el corredor bigotudo, visiblemente sorprendido, y el profesional del arte Detlef explica: Un mueble puede tener un precio entre 1.500 y 14.000 euros, pero su estimación es solo de 2.000 a 3.000 euros.

Bares para los tesoros más grandes de Rares Desde el estreno del primer episodio de "Bares für Rares" en ZDF el 3 de agosto de 2013, los comerciantes amantes de las gangas han estado obteniendo verdaderos tesoros, a precios increíbles. En 2019, Cosima Burke y su hija, Stephanie Huber, recibieron 42.000€ por una joya que contenía fragmentos de madera de la cruz de Jesucristo. En 2021, Marlisse Fischer recibió 30.500 euros por una litografía del pintor expresionista Otto Müller, de las que solo existen 20 en todo el mundo. En el mismo año, Sabine Rimmer se complació en recibir 29.000 euros por un recipiente para beber chapado en oro de la corte de la emperatriz rusa Catalina la Grande. Entonces puede decir: las visitas al mercado de pulgas y las búsquedas en el ático valen la pena.

Ofertas decepcionantes: los clientes de ‘Bares for Rares’, Sebastian y Oliver, rompen las negociaciones

Están a millas de distancia de los 8.000 €, pero Sebastian y Oliver Kester aceptan la carta del crupier y prueban suerte con Wolfgang Borich (51) y sus poderosos compañeros de equipo, ya que tienen que soportar la siguiente amarga decepción. Porque después de varias rondas de pujas, el importe máximo es de solo 1.550 €: para el dúo de hermanos, que viven en Hildesheim y Londres, la venta está fuera de discusión y rompen las negociaciones de inmediato. Visiblemente decepcionado, Sebastian explica: “Creo que lo llevaremos con nosotros de nuevo. Ah, sí, claro”, Oliver está de acuerdo y tiene que reírse a carcajadas.

Es decepcionante que el legado de su madre no les reportara grandes dividendos, pero Sebastian y Oliver Kester siguen perdonando después de la venta fallida. “Pero aprendimos mucho sobre ella y pensamos que él podría estar en buenas manos con nosotros”, dice Sebastian. Mientras tanto, la estrella de “Bares for Rares”, Wolfgang Pauritsch, revela qué obra de arte de valor incalculable es el objetivo personal de sus sueños. Fuentes utilizadas: ZDFmediathek / Bares für Rares / episodio del 27 de febrero de 2023, berliner-kurier.de