Matthias Maurer tiene que esperar: el peligro de ahogar a los astronautas – asesor

Cabo Cañaveral / Berlín – La agencia espacial estadounidense NASA canceló el lanzamiento del astronauta alemán Matthias Maurer, de 51 años, y tres de sus compatriotas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional (ISS) por temor a un accidente. Una tormenta de gran altitud amenazó el lanzamiento del cohete en el puerto espacial de Cabo Cañaveral. Había peligro.

Bild explica el retraso.



Matthias Maurer (51, izquierda) con sus tres compatriotas. Toma el retraso en silencioFoto: Joel Kosky / D



En la misma Florida, el sol salió de un cielo azul durante el fin de semana. En un video del sábado, Matthias Maurer explicó el rechazo en un soleado balcón de Cabo Cañaveral: “En la zona donde pasamos de la etapa 1 del cohete a la etapa 2, el clima es malo y si tenemos que abortar el despegue allí y navegar hacia el mar, será muy difícil sacarnos de allí. “

Específicamente, esto significa: una fuerte tormenta sobre el estado estadounidense de Ohio, que estaba en la trayectoria de vuelo del cohete Falcon 9, podría haber abortado el lanzamiento.

La disposición prevista de la cápsula espacial Dragon en el Océano Atlántico se habría visto amenazada por las olas altas. Fue difícil sacar a los astronautas de las aguas tormentosas. ¡Peligro de ahogamiento agudo!



Hermoso cielo nocturno sobre el sitio de lanzamiento de Cabo Cañaveral: la tormenta sobre Ohio causó un retrasoFoto: Joel Kowsky / AP



seguridad primero

Volker Schmid, responsable de los vuelos espaciales tripulados en el Centro Aeroespacial Alemán, en BILD: “El riesgo de tocarse la frente en Ohio fue grande. La seguridad es lo primero”. Las cosas se ven mucho mejor para el inicio recién planeado el próximo miércoles 3 de noviembre. según Schmid, quien actualmente se encuentra solo en Cabo Cañaveral para cuidar a Maurer.

No hay peligro de tormenta solar

La NASA también ha estado advirtiendo durante varios días sobre los efectos de una tormenta solar severa que se supone que golpeará la Tierra al final de la semana. ¿Fue esta también una razón para cancelar? Volker Schmid, hombre de DLR: “No, esa no fue una razón”. El cohete Falcon 9 y la cápsula Crew Dragon están equipados con tecnología altamente sensible que puede estrellarse en una tormenta solar. Pero este claramente no es el caso.

“Todo es parte de los viajes espaciales”, dijo Maurer, quien no se mostró decepcionado con el lanzamiento abortado. “Sé siempre flexible y, sobre todo, tómalo todo con sentido del humor”.