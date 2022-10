Mayor impacto en los anuncios mostrados: Google implementa Mi centro de anuncios

Con Google My Ad Center, los usuarios ahora tienen la opción de reducir los anuncios no deseados y desactivar los anuncios personalizados.







Para anuncios en la Búsqueda de Google, YouTube y Google Discover Ahora hay un nuevo Google My Ad Center. Al contrario de lo que su nombre podría sugerir inicialmente, no está destinado a los anunciantes, sino a los usuarios de los productos de Google.





Los usuarios que hayan iniciado sesión pueden acceder a Mi centro de anuncios directamente desde Búsqueda, YouTube y Descubrir. Allí pueden establecer qué anuncios quieren ver con más frecuencia y cuáles con menos frecuencia. Todo lo que tienen que hacer es abrir el menú de tres puntos en el anuncio y elegir si quieren más o menos anuncios de este tipo. También es posible solicitar anuncios sobre temas de su interés.

También es posible deshabilitar completamente la personalización de anuncios. Google señala que los anuncios que aparecen a continuación pueden ser menos relevantes. Esta configuración se aplica siempre que sea un usuario de Google que haya iniciado sesión.

Los anuncios de productos delicados como el alcohol, las citas o la pérdida de peso se pueden reducir a través de Mi centro de anuncios, pero parece que no se pueden excluir por completo.

Google escribe que la información recopilada de los usuarios no se revenderá. Además, la información de aplicaciones como Gmail, Fotos y Drive no se utilizará con fines publicitarios. La información confidencial, como la salud, la religión o la orientación sexual, no se utilizará para personalizar los anuncios. Sin embargo, surge la pregunta de cómo Google puede aprender sobre la naturaleza de esta información sin evaluarla primero.

Los usuarios también pueden controlar las actividades utilizadas para personalizar los anuncios. Por ejemplo, se puede descartar el uso del historial de YouTube como fuente de personalización.

El uso de ciertas categorías como la educación, el estado civil o la industria en la que trabaja también se puede desactivar si lo desea.

La configuración de Mi centro de anuncios también afecta los anuncios que aparecen en otros sitios web y aplicaciones. Esto se aplica a los usuarios registrados. Los usuarios que no hayan iniciado sesión pueden usar Configuración de anuncios para hacerlo.

anuncios