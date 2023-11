Mejor que cualquier pantalla: TV LG OLED de 48 pulgadas a muy buen precio

¿Tiene una oficina grande y busca un monitor para jugar y trabajar cómodamente? ¿Por qué no adquirir un televisor como el LG OLED C3 para el Black Friday? Tiene todo lo que podrías desear y más. Te mostramos lo que te espera por unos 1.100 euros.

Publicidad LG OLED C37 – 48 pulgadas LG OLED C37 – 48 pulgadas 1.099€ 39% de descuento 1.799€ en

HIFI.DE puede recibir una comisión de la tienda por los enlaces en esta página. Más información

LG OLED C3: muchas imágenes a un precio justo

Los televisores LG siempre vienen con mucha tecnología y son asequibles. Destacan especialmente los televisores OLED de LG. Porque aquí no hay que hacer concesiones. La calidad de la imagen es muy natural y rica en detalles, no hay nada de qué quejarse en cuanto al brillo máximo y gracias a la tecnología OLED, el valor del negro y el contraste son impresionantes en cualquier caso. Aunque: la tecnología evo mejorada se ha excluido de los modelos de menos de 55 pulgadas, lo que probablemente dará como resultado un brillo máximo ligeramente menor.

Al probar el LG OLED C3, quedamos impresionados no sólo con la imagen sino también con el revisado sistema de televisión inteligente webOS 23. No podría ser más ordenado y claro. IMPORTANTE PARA LA OFICINA: Cuando se trata de juegos, no te perderás nada. Con un panel de 120 Hz, ALLM, VRR e incluso juegos Dolby Vision, es un televisor para juegos realmente bueno, especialmente porque todos los puertos HDMI admiten todas las funciones. Sólo hay que hacer concesiones en lo que respecta al sonido, pero muchos televisores son débiles en este aspecto. Puntuación global: Muy buena puntuación final 9,2.

Esto es lo que nos gustó del LG C3, y no mucho:

Gran imagen con alto brillo

Tecnología Evo con mayor eficiencia

Proceso bueno y claro.

4 x HDMI 2.1 para juegos

Sonido algo débil

Sin HDR10+

La diferencia entre el modelo de prueba.

La única diferencia realmente relevante con nuestros modelos de prueba de 55 y 65 pulgadas es el brillo máximo. Es probable que esto sea un poco más bajo para la versión que se ofrece, que debería ser suficiente incluso en habitaciones luminosas y ofrece un excelente HDR. La versión de 42 pulgadas también tiene una base diferente, mientras que la versión de 48 pulgadas usa la base central.

Por eso deberías adquirir el C3 ahora

Aquí podrás conseguir un montón de imágenes a los mejores precios actuales. Sí, 1.100 euros también es un precio del que estar orgulloso, pero también es justo. Las pantallas OLED de menos de 55 pulgadas siempre cuestan un poco más, lo que también se debe al proceso de fabricación. Sin embargo, el LG OLED C3 de 48 pulgadas sigue siendo barato en comparación con las pantallas OLED, que suelen costar más incluso en tamaños más pequeños. Aunque a veces ofrecen una frecuencia de actualización más alta, su tarjeta gráfica debería poder manejar 120 Hz con una resolución de 4K.

Si tienes espacio para un televisor, deberías cogerlo. Sobre todo porque el precio probablemente no volverá a subir pronto:

Por cierto, la versión más pequeña de 42 pulgadas también está disponible si prefieres ese tamaño:

Y si desea obtener más información sobre las pruebas, eche un vistazo a nuestro vídeo de demostración del LG OLED C3: