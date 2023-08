Metaverso: Los primeros avatares experimentales ahora tienen piernas

Más de diez meses después del anuncio, los avatares de Metaverse del Facebook del Meta principal ya están comenzando a aparecer. Así lo informó la revista del sector UploadVR, pero limita que hasta ahora sólo se puede ver en la última versión beta y únicamente en la respectiva área de inicio “Quest Home”. Allí podrás verlo sólo en espejos virtuales y no cuando te mires a ti mismo. Por otro lado, en Horizon Worlds los avatares de los usuarios siguen deambulando completamente sin piernas. Debido al lanzamiento beta, ahora parece claro que los tramos virtuales podrían implementarse a mayor escala a través de Meta Connect de este año.

anuncio

“Muy agradable”

Lost Legs in the Metaverse fue un tema dominante en la feria Connect Metaverse hace un año. Desde que Zuckerberg anunció la incorporación de fiestas virtuales con grandes palabras. Para ello, hay que desarrollar un modelo de IA que pueda utilizar los datos disponibles para decidir dónde deben estar las piernas. Porque su ubicación no es rastreada por ningún sensor o controlador. Sin embargo, parece que todavía hay un problema con las piernas que ahora se introducen, para que no cambien de posición al agacharse o gatear en el entorno virtual. A pesar de Los usuarios hablaronque realmente puede ver las extremidades, es una “característica muy interesante”.

Sigue siendo dudoso que muchas personas pronto sean arrastradas al Metaverso por las piernas. Desde Meta Connect y los chistes sobre avatares flotantes, el mundo de la tecnología ha progresado y el interés previamente bajo en el Metaverso ha disminuido en favor de varias tecnologías de inteligencia artificial. Después de las pérdidas millonarias de la división responsable del desarrollo del Metaverso, el problema ha pasado recientemente a un segundo plano en la empresa matriz de Facebook. Incluso con decenas de miles de empleados despedidos, el grupo puso fin a su constante crisis y empezó a crecer de nuevo. Al mismo tiempo, las gafas Vision Pro AR de Apple deberían despertar un nuevo interés en los mundos virtuales, lo cual está bien si los avatares del Metaverso tienen piernas.



(hoo)