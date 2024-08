Negar la realidad: cómo los semáforos de los coches eléctricos se aferran al principio de esperanza

De hecho, las matriculaciones alemanas cayeron casi un 30 por ciento en primavera y el sector no prevé un aumento de la demanda por el momento. Este último debe explotar hasta alcanzar el objetivo del semáforo: diario Según la iniciativa Agora Verkehrswende, que aboga por la movilidad eléctrica El enlace se abre en una nueva pestaña. De media, se matricularon más de 5.500 coches eléctricos.

El optimismo de los semáforos es innegable. “El Gobierno federal se ha comprometido a alcanzar el objetivo de 15 millones de vehículos eléctricos hasta 2030”, afirma el Ministerio Federal de Transportes en respuesta a una pequeña pregunta del grupo parlamentario de la Unión. El texto de que dispone WELT muestra optimismo, porque de momento no hay indicios de que se vaya a alcanzar el objetivo fijado en el acuerdo de coalición y de que el número de aproximadamente 1,5 millones de vehículos puramente eléctricos matriculados actualmente en Alemania se multiplicará por diez en seis años.

El gobierno del Canciller Olaf Scholz (SPD) no tiene previsto ofrecer ningún nuevo apoyo gubernamental a la solicitud. El objetivo “debe alcanzarse mediante una economía de mercado”, dice la respuesta del Ministerio de Transportes, dirigido por Volker Wessing (Partido Democrático Libre). El Ministerio reconoce que existen algunas incertidumbres: “Los riesgos de la movilidad eléctrica podrían surgir de la falta de aceptación de los consumidores”. Querían un coche eléctrico. La próxima vez que compren un coche, piénselo.

El gobierno se niega a cambiar esto con nuevos subsidios: “la aceptación del producto no puede depender de la disponibilidad de financiamiento a largo plazo”. Más bien, los automóviles eléctricos deben ser “asequibles para amplios segmentos de la población”, razón por la cual la industria automotriz debe “garantizar mediante una variedad atractiva de modelos que se pueda satisfacer la gama de deseos y necesidades de los clientes”.

Estos problemas no existen en las estaciones de servicio de las autopistas. Pero la expansión está estancada por una disputa legal entre Tank & Rast, que actualmente tiene soberanía sobre las estaciones de carga, y Tesla y Fastned. La disputa está ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que probablemente tomará una decisión en otoño. El procedimiento volverá luego al Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, que no se espera que se pronuncie hasta 2025.

También en este caso el tiempo se acaba y al gobierno no le queda más que el principio de esperanza. Esto es peligroso para un ministro federal de Transportes en 2030, ya sea Vissing o cualquier otro. Según la respuesta, el objetivo de 15 millones “es resultado de la necesaria reducción de dióxido de carbono en el sector del transporte”. En otras palabras: si esto no se logra, el sector del transporte volverá a no cumplir los objetivos legales de protección del clima.