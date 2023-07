No ponga mantequilla en el refrigerador, los expertos recomiendan otro lugar

tz consumidor

La mantequilla pertenece a la nevera, ¿o no? Los expertos recomiendan un almacenamiento más simple.

Dortmund – sin pan regularmente Mantequilla fría de la nevera Él come, tal vez molesto a veces porque la grasa no se puede esparcir correctamente. Pero ese no tiene por qué ser el caso, porque la mantequilla no necesariamente debe estar en el refrigerador, Según lo informado por RUHR24.

Almacene la mantequilla correctamente: un refrigerador no siempre es una buena idea

Ya sea para engrasar, hornear o simplemente como adobo: la mantequilla es una herramienta universal en las recetas. Al ser un producto lácteo, para muchos consumidores acaba en el frigorífico. como muchos Verduras que ni siquiera necesitan ser refrigeradas. Pero esto a menudo significa que la mantequilla ya no se puede untar.

Aunque ahora hay sustitutos de la mantequilla en supermercado o tienda de descuento, que debe ser especialmente suave y, por lo tanto, untable. Sin embargo, a menudo contienen aceite de palma u otros aditivos, como criticó Stiftung Warentest en 2019.

Para mantener la mantequilla lo más suave posible, el mejor consejo es no guardarla en el refrigerador en primer lugar. Cualquiera que use la grasa dentro de dos semanas puede almacenarla de manera segura en la cocina, por ejemplo, en un plato de mantequilla, pero la temperatura ambiente debe ser inferior a 21 grados, advierte el Centro de Asesoramiento al Consumidor.

¿En el frigorífico o a temperatura ambiente? Almacene la mantequilla correctamente

Si desea extender la vida útil de la mantequilla, puede guardarla en el refrigerador. Permanece allí durante semanas o meses. La congelación también es una opción, por ejemplo en varias porciones pequeñas. De esta manera la mantequilla se puede conservar durante varios meses. actualmente estan entregando El oponente está librando una batalla por los precios de la mantequilla, informa HEIDELBERG24.de (más Truco de vida Leer en RUHR24).

Otro consejo para mantener la mantequilla fresca por más tiempo: según los expertos del Consumer Advice Center, definitivamente debes usar cubiertos limpios cuando saques un poco de mantequilla de un trozo. Si se pasó la fecha de consumo preferente (MHD) o si la temperatura ambiente fluctuó, la mantequilla no debería terminar en la basura de inmediato.

No guardes siempre la mantequilla en la nevera: haz una prueba sensorial

Alternativamente, un llamado control sensorial puede ayudar en este punto. Esto significa que los consumidores simplemente pueden usar todos sus sentidos para observar más de cerca la mantequilla. ¿Cómo se ve la mantequilla? ¿La grasa huele rancia o tiene un sabor extraño? De acuerdo con el Centro de Asesoramiento al Consumidor, si su mantequilla deja una impresión típica, no tiene que tirarla.

Sin embargo, los consumidores deben tener cuidado si la mantequilla tiene un color amarillo oscuro. La mantequilla se puede descomponer por bacterias, luz y oxígeno, que también producirán productos de descomposición dañinos. alto T en línea Esto puede conducir rápidamente a problemas digestivos. Las personas con problemas de bilis en particular deben tener cuidado, ya que su digestión de grasas ya suele estar alterada.