Por eso fue tan duro para Patricia Ionel

Patricia Ionel baila actualmente con el exgimnasta profesional Philip Bowie “Let’s Dance” (transmita episodios anteriores en RTL+ aquí) Por el título de “Dancing Star”. Esta es la tercera vez que la joven madre participa en el espectáculo de danza RTL. Pero 2022 fue un año muy especial para la bailarina profesional. El hijo de Patricia, Noels, no solo nació allí, sino que ella regresó a la Tierra solo unas dos semanas después de su nacimiento. Un momento difícil para la joven de 28 años, como explicó en una entrevista con la revista masculina ‘PLAYBOY’: “Por supuesto, el cuerpo de una mujer necesita rejuvenecer, y no tuve tiempo para eso”. Aunque su cuerpo “rejuveneció rápidamente por fuera”, Patricia se veía muy diferente por dentro en ese momento. Sintió emocionalmente que no era la vieja Patricia.

Comprensible: después de todo, el nacimiento de su hijo es un milagro que cambia toda su vida. Mientras tanto, sin embargo, la apasionada bailarina profesional y madre pura sangre se ha rejuvenecido aún más. ¡Agradable bueno! (ong)