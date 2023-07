¿Por qué la luna llena a veces parece enorme en el cielo?

Página principal saber

de: pancarta tania

está dividido

A veces aparece una enorme luna llena en el cielo, una vista asombrosa. La ilusión de la luna trata de explicar por qué a veces no puedes creer lo que ven tus ojos.

Munich – La luna a veces parece más grande de lo normal en ciertos días. Este fenómeno se produce especialmente cuando la luna acaba de salir o está a punto de ponerse y, por tanto, está baja en el cielo. La apariencia de una superluna suele ser impresionante, especialmente durante la luna llena. Sin embargo, surge la pregunta de por qué la Luna a veces parece enorme, mientras que otras veces parece francamente pequeña.

La explicación es mucho más compleja de lo que uno podría sospechar inicialmente y no tiene nada que ver con la superluna. Sorprendentemente, hasta el día de hoy, no hay una respuesta científica completamente convincente de por qué la luna a veces parece más grande. Esto es notable considerando que la humanidad ha estado observando la luna durante miles de años. Sin embargo, lo que está claro es que detrás de esta luna impresionantemente grande hay un fenómeno llamado ilusión lunar, que está relacionado con el procesamiento de información visual en el cerebro y crea la ilusión de una superluna.

El ascenso de la luna gigante: las imágenes más bellas del fenómeno celeste Ver galería de fotos

La ilusión de la luna: por qué la luna llena se ve tan grande a veces

Una teoría popular se refiere a cómo el cerebro humano percibe el tamaño de los objetos dependiendo de si están más cerca o más lejos. agencia espacial estadounidense nasa Se ha añadido a su sitio web.El cerebro no parece darse cuenta de que la distancia a la luna no cambia mucho si está baja en el horizonte o alta en el cielo. Una luna llena baja en el cielo parece más grande que una luna alta en el cielo, en parte porque el cerebro humano la compara con otros objetos familiares en su vecindad inmediata.

La luna llena se eleva detrás del Templo de Poseidón en el Cabo Sounion, cerca de Atenas. © Ángelos Tzortzinis / dpa

Silas Laycock, astrónomo de la Universidad de Massachusetts Lowell, explica en la plataforma de conversación: “La ilusión es que la Luna está tan lejos que parece del mismo tamaño sin importar dónde se encuentre en la Tierra”. Son los objetos con los que comparamos la luna y que parecen más grandes o más pequeños según la distancia entre ellos. “Cuando la luna aparece junto a una casa lejana o una montaña lejana, la luna parece enorme”, agrega Laycock. La NASA asegura: “Todo está en la cabeza. El tamaño aparente de la luna es una ilusión real, no un efecto físico”.

Ilusión lunar: cuando la luna llena está baja, no puedes creer lo que ves

En el caso de la Ilusión de la Luna, literalmente no puedes creer lo que ven tus ojos. Pero trucos muy simples revelan la ilusión y hacen que la luna se reduzca a su tamaño real:

Si cubre la luna llena con el dedo cuando está baja en el horizonte y luego cuando está alta en el cielo, puede ver que funciona en ambas ocasiones: la luna siempre tiene el mismo tamaño.

Usar un rollo de papel como “alcance” para observar la luna llena oscurece el entorno que confunde al cerebro. La luna se “encoge” de nuevo a su tamaño normal.

Si fotografía la luna baja y la luna en el cielo con la misma configuración de cámara, puede ver que la luna tiene el mismo tamaño en ambas imágenes. No puedes fotografiar la ilusión de la luna porque sucede completamente en tu cabeza; solo puedes recrearla con la ayuda de los efectos de zoom.

La ilusión de la luna no tiene nada que ver con la superluna.

Una cosa es cierta: si bien la llamada superluna está un poco más cerca de la Tierra de lo habitual y, por lo tanto, puede parecer más grande, esto no tiene nada que ver con la ilusión lunar, que siempre ocurre cuando la luna está baja en el cielo.

La NASA también sostiene que la naturaleza exacta de la ilusión de la luna aún no se ha dilucidado por completo. Porque hay una pregunta particular que sigue sin respuesta por la teoría actual: ¿Por qué los astronautas en la órbita de la Tierra también ven la ilusión de la Luna, a pesar de que no hay objetos con los que sus cerebros puedan comparar la Luna? “Así que es probable que haya más detrás de eso”, dice la NASA. Pero no te preocupes demasiado por la falta de una explicación definitiva, porque la luna llena, agrandada por la ilusión de la Luna, es simplemente una vista muy impresionante.

En este artículo editorial se utilizó la asistencia de máquinas. El artículo fue revisado cuidadosamente por la editora Tanya Banner antes de su publicación.