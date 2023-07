Dieta del hígado graso: estos alimentos son malos para él

1. alcohol

Se hace una distinción principal entre hígado graso alcohólico y no alcohólico (NAFL). Puede averiguar qué alimentos causan esto último en las siguientes páginas. Sin embargo, la primera, como su nombre lo indica, es causada por el consumo excesivo y crónico de alcohol. La descomposición de las toxinas celulares ejerce una gran presión sobre el órgano, perjudica otros procesos metabólicos y, como resultado, conduce a un aumento en el almacenamiento de grasa. En el peor de los casos, el hígado graso pasa desapercibido y se inflama con el paso de los años, lo que lleva a la inflamación Cirrosis puede fluir Si bien el hígado puede recuperarse de daños menores detectados temprano, la cirrosis avanzada termina 65 por ciento de los afectados en un plazo de cinco años mortal. La dosis mínima para el daño hepático para los hombres es de 30 gramos de alcohol por día, ese es el equivalente 0,6 litros de cerveza o 0,3 litros de vino. Incluso pequeñas cantidades son peligrosas para las mujeres. El hígado graso no alcohólico es causado por los siguientes alimentos, entre otros.

2. Dulces

Sin embargo, la forma más común de hígado graso es, según la Fundación Alemana del Hígado Enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFL). Aunque su nombre podría sugerir que los alimentos grasos en particular promueven enfermedades, el consumo de carbohidratos de cadena corta, a saber, el azúcar, en particular conduce a la acumulación de grasa en el hígado. entonces El órgano siempre convierte el exceso de moléculas de azúcar en grasa.. Dado que no nos movemos mucho en la sociedad moderna, nuestros músculos casi nunca queman azúcar. Como resultado, el hígado tiene que asumir toda la carga y abrumarla rápidamente. Entonces, dulces y bocadillos azucarados Como un pedazo de pastel en el trabajo o pasteles dulces en el camino a las principales causas de toxicidad hepática.

3. Refrescos

Incluso peor que los alimentos sólidos con alto contenido de azúcar son las fuentes de azúcar líquido, que envían una gran cantidad de glucosa a nuestra garganta en cuestión de segundos. Las bebidas dulces como la cola, la limonada o las bebidas energéticas contienen por un lado mucha azucar pura. Por otro lado Apenas puedes llenarlos Y la tentación del consumo rápido en poco tiempo. Desafortunadamente, las bebidas edulcorantes sin azúcar tampoco son una alternativa completamente inofensiva, ya que pueden afectar la flora intestinal y hacer que nos acostumbremos al sabor extremadamente dulce.

4. Comida rápida

Más azúcar simple Superávit calórico Con el tiempo, conduce al hígado graso. Por sobrepeso y obesidad, especialmente actividad hormonal Grasa del vientre Promover el desarrollo de enfermedades comunes del estilo de vida, que también incluyen hígado graso. En 2008, un grupo de investigación sueco demostró cuán rápido se puede hacer esto usando un estudio de cuatro semanas. experimentosLos valores hepáticos de los sujetos de prueba se deterioraron drásticamente en el corto período de estudio, ya que consumieron significativamente más calorías de lo habitual a través de la comida rápida y se ejercitaron menos. Por lo tanto, coma alimentos ricos en calorías y alimentos procesados ​​con moderación y cocínelos usted mismo siempre que sea posible, tiene un efecto inflamatorio y protege el hígado.

5. Productos de harina blanca

La harina blanca es muy útil en la industria alimentaria porque es fácil de trabajar y le da a los productos horneados una textura esponjosa. Sin embargo, por el bien de nuestra salud, la harina refinada es una pesadilla, ya que Elimina las partes más sanas del grano de grano. Kant: Las plántulas contienen vitaminas B y minerales como zinc, magnesio, hierro y selenio. La cáscara (salvado) contiene valiosa fibra dietética que regula el azúcar en la sangre y nos mantiene llenos. El resto está en harina blanca. Carbohidratos de cadena corta, que no son más que azúcares que -cuando se toman en exceso- se convierten en el hígado y se almacenan como grasa. Asimismo, la harina blanca refinada es el alimento con mayor índice inflamatorio. Por lo tanto, es necesario utilizar productos integrales en lugar de productos de harina blanca siempre que sea posible. Tu hígado te lo agradecerá

6. sal

Ya hay suficiente evidencia de que una mayor ingesta de sal aumenta la presión arterial y puede dañar la flora intestinal. Razones para seguir recomendado La cantidad máxima de sal es de unos 5 gramos al día. Para mantener, hay suficiente. Además, ya son muchos estudios encontraron una relación entre el aumento de la ingesta de sal y la aparición de hígado graso. Sin embargo, aún no está claro si existe una relación causal. Porque si consumes demasiada sal, generalmente comes de forma menos saludable y comes con más frecuencia. Comida rápida Al lado de productos terminados – Los manantiales de sal más grandes de la historia. Así que no hay nada de malo en apegarse a 5 gramos al día como medida de precaución. Esto también es beneficioso para la presión arterial y la flora intestinal. Desafortunadamente, la mayoría de las personas en Alemania comen el doble de esa cantidad por día.

7. Las frutas son ricas en azúcar

No me malinterpreten: a diferencia de los jugos de frutas, las frutas enteras son definitivamente un alimento saludable. Sin embargo, aquí también la cantidad envenena y el fruto no es sólo fruto. Porque hay variedades con mayor o menor densidad de azúcar. por ejemplo, hay uvas también Dependiendo del grado de madurez, los plátanos contienen de 12 a 17 por ciento de azúcar En comparación con las bayas, que tienen un contenido de azúcar de entre el 3 y el 7 por ciento, son auténticas bombas de azúcar. Los dátiles solo se deben comer en pequeñas cantidades debido a su bajo contenido de agua. Por lo tanto, para no inundar el hígado con toda la fructosa, es mejor seguir las recomendaciones. Dos porciones de fruta al día. Sostener: estos le brindan suficientes vitaminas, fibra y minerales.

8. Embutidos

Además del azúcar, las grasas animales saturadas en grandes cantidades también son problemáticas para el hígado. Debido a que son similares a las grasas trans, conducen a un aumento del colesterol. Colesterol de lipoproteínas de baja densidad. Por lo tanto, puede cristalizar en las células del hígado. estudios Según se informa, causa inflamación. Los procesos inflamatorios, a su vez, favorecen el desarrollo del hígado graso y la hepatitis. Por lo tanto, evite las carnes procesadas en forma de embutidos tanto como sea posible, ya que suelen tener mucho más grasa y sal que las carnes frescas sin procesar.

9. El jugo

Los jugos de frutas son en realidad tan problemáticos como los refrescos. Entonces No importa si es azúcar “artificial” de cola o azúcar “natural” de jugo de manzana. La fructosa es aún más peligrosa ya que el hígado la convierte en grasa en grandes cantidades. En la fruta entera, la fructosa no es un problema porque está rodeada de fibra, vitaminas y otros nutrientes saludables. Por lo tanto, es mejor comer dos porciones de frutas frescas al día, pero evite los jugos de frutas para proteger su hígado.

10. Platos preparados

Incluso si algunos paquetes intentan engañarlo con promesas como “ahora con menos sal” o “menos grasa”, la mayoría de las comidas preparadas no son recomendables desde el punto de vista de la salud. Porque consisten en alimentos altamente procesados ​​y contienen ingredientes que son lo más económicos y fáciles de usar posible. Entonces se trata de harina blanca en lugar de integrales o sal Y azúcar Utilizado en lugar de especias – todos los factores que solo deberían ocurrir en casos excepcionales en una dieta saludable. Debido a estos ingredientes, el consumo frecuente de pizza congelada, sopas preparadas, salsas preparadas o pan blanco contribuye al desarrollo del hígado graso. nuevo Estudia alrededor de 100,000 sujetos Incluso proporciona una clara conexión entre el consumo de productos terminados y un aumento riesgo de contraer otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, cáncer de mama y cáncer de colon.

11. Aceite de girasol

Nos gusta usar aceite de girasol para freír u hornear, ya que es insípido y se puede calentar en forma refinada a más de 200 grados sin ningún problema. Sin embargo, el porcentaje de ácidos grasos saturados no saludables en este aceite vegetal es mucho mayor. Dependiendo del producto, alrededor del 48 al 74 por ciento del ácido linoleico se retiene del ácido graso omega 6. Un exceso de este ácido graso saturado puede elevar los niveles de colesterol LDL, lo que está lejos de ser un diagnóstico de hígado graso. Además, las grasas omega-6 son proinflamatorias. Por esta razón, se deben usar alternativas saludables en lugar del aceite de girasol. El aceite de colza o de oliva tiene una proporción mucho mejor de ácidos grasos. Por ejemplo, el contenido de ácido linoleico en el aceite de colza es de aproximadamente una quinta parte.

También interesante: Hígado graso: así se trata >>

fuentes: deutsche-leberstiftung.de, dgem.de, Verbraucherzentrale.de, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, mri.tum.de