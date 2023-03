Quartararo da la voz de alarma tras el primer sprint

“Sabía que la carrera era larga. Así que me tomé mi tiempo en la primera parte. En la parte de atrás solo traté de empujar y vi que Jorge tenía mejor tracción pero más problemas adelante. Solo traté de usar mi ventaja de poder adelantar. Me divertí. “Tiene mucho. Pensé que sería más corto, pero lo disfruté mucho”.

Martín: Listo para mañana

Jorge Martín (Pramac Ducati/2º): “Tenía la esperanza de ganar y cometí un error en la última vuelta y Pecco me pasó. Pero ha sido muy rápido en las últimas dos vueltas. He tenido problemas con el neumático trasero blando todo el fin de semana. Espero que mañana se recupere”. ser un poco mejor. Me siento bien y he estado conduciendo durante algunas vueltas. Curvame. Eso es mucha confianza. Creo que estamos listos para mañana”.